VIDEO: “No podemos tolerar la corrupción”: el llamado de Fico Gutiérrez en el foro citado por organizaciones sociales

El candidato a la Alcaldía de Medellín, Fico Gutiérrez, participó en la conversación con organizaciones de la sociedad civil y la academia, que han liderado procesos de construcción de agendas ciudadanas.

“Valoro y reconozco este espacio y todas las propuestas de las organizaciones sociales que harán parte de la discusión de nuestro Plan de Gobierno. Nos sentaremos a escuchar y ser más receptivos, para que juntos construyamos los proyectos que hoy necesita la ciudad. No más división y odios, necesitamos avanzar para que no exista corrupción en Medellín, no se puede tolerar, ese debe ser el pacto más importante entre todos los candidatos”, manifestó Gutiérrez.

Además, el candidato habló sobre la preocupación que tiene hoy la ciudad entorno a Buen Comienzo, cuando llegue a la Alcaldía será prioridad recuperar y aumentar la cobertura de este programa que atiende a los niños y niñas más pobres, al igual que a las madres gestantes y lactantes:

“Buen Comienzo hoy cayó en politiquería y corrupción, se metieron con los niños más pobres de Medellín. Lo que hay que decir es que primero debemos lograr coberturas absolutas para los niños vulnerables entre los cero y cinco años, lo que corresponde a 92 mil menores atendidos. Tenemos un gran reto y es disminuir la tasa de desnutrición en niños, que hoy es la más alta de los últimos 12 años”, agregó Fico Gutiérrez.

‘Sumando voces para acordar la ciudad’ es una iniciativa que espera lograr un diálogo abierto entre las organizaciones y todos los aspirantes a la Alcaldía de Medellín, en el cual entregarán a cada una de las candidaturas la agenda construida de acuerdo a la visión de ciudad que tienen y las necesidades que consideran importantes para que sean incluidas dentro del Programa de Gobierno de quien sea elegido.

