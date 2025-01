¡No es por petróleo, es para devolverles «criminales» venezolanos! Trump manda «enviado especial» a reunirse con Maduro

Minuto30.com .- Este viernes, Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump, se reunirá con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el objetivo de abordar temas clave en la relación entre ambos países. La reunión tendrá una «misión especial muy específica» centrada en la repatriación de criminales y pandilleros venezolanos, así como en la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Grenell subrayó que esta reunión no debe interpretarse como una negociación o intercambio, asegurando que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano y que el encuentro no implica «un quid pro quo». La dificultad de repatriar a los ciudadanos estadounidenses desde Venezuela se debe, en gran parte, a las frías relaciones diplomáticas entre ambos países.

Por otro lado, Edmundo González, reconocido por Estados Unidos como presidente electo de Venezuela, advirtió a la Casa Blanca sobre los posibles riesgos de llegar a un acuerdo con Maduro respecto a los vuelos de deportación. González aboga por la búsqueda de un tercer país para enviar a los deportados.

Este encuentro refleja el esfuerzo de Estados Unidos por abordar problemas de seguridad relacionados con las pandillas venezolanas, como el Tren de Aragua, cuyos cabecillas han sido recientemente capturados en ciudades como Atlanta y Nueva York, donde se encuentran ilegalmente.

