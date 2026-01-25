Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    ¡No pasa desapercibido! Fernando Rafael de 1,90 de alto, se perdió en Medellín

    Minuto30.com .- La familia de Fernando Rafael Berrío Rodríguez y las autoridades judiciales de Medellín han emitido una alerta urgente tras su desaparición. El joven, de 24 años de edad, fue visto por última vez en la capital antioqueña el pasado 14 de enero de 2026.

    Desde entonces, no se ha tenido contacto con él, por lo que su búsqueda se ha intensificado en las últimas horas a través del Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación.

    Señas particulares para su identificación

    Fernando Rafael cuenta con características físicas muy distintivas que pueden ayudar a la ciudadanía a reconocerlo rápidamente en la calle o en centros de salud:

    Estatura: Es un hombre muy alto, mide 190 centímetros.

    Contextura: Delgada.

    Tatuaje clave: Posee un tatuaje en el antebrazo derecho con la figura de una cobra.

    ¿Cómo ayudar y a quién reportar?

    Si usted ha visto a Fernando Rafael Berrío Rodríguez, tiene información sobre su paradero o lo ha identificado en algún sector de la ciudad, se le solicita comunicarse de inmediato con los canales oficiales de la Subdirección Seccional de Policía Judicial de Medellín:

    Teléfono fijo: 604 590 31 03 Extensión 41972

    Celular de contacto: 318 532 27 67

    Dirección: Carrera 64 C No. 67-300, bloque H, piso 4, Medellín.

    La colaboración ciudadana en las redes sociales es fundamental. Al compartir esta información, aumentan las posibilidades de que Fernando regrese sano y salvo con sus seres queridos.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


