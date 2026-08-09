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Resumen: Durante la primera semana de agosto, las autoridades reportaron 442 capturas en Bogotá como resultado de operativos contra diferentes delitos. Entre los casos destacados están las acciones contra las presuntas estructuras ‘Egolios’, ‘Pirañas’ y ‘El Mesa’, relacionadas con robos, homicidios y tráfico de estupefacientes. Además, un hombre fue detenido en Kennedy luego de un presunto hurto en el que se recuperaron $42 millones en efectivo.

¡No paran los operativos! Más de 440 capturados en Bogotá durante la primera semana de agosto

Durante la primera semana de agosto, las autoridades reportaron 442 capturas en Bogotá en procedimientos relacionados con diferentes delitos, entre ellos hurtos, homicidios y tráfico de estupefacientes.

Los resultados incluyen investigaciones contra presuntas estructuras criminales como ‘Egolios’, ‘Pirañas’ y ‘El Mesa’, además de la detención de un hombre señalado de participar en un robo en la localidad de Kennedy.

Dos capturados por robos a vehículos de valores

Uno de los operativos se llevó a cabo en La Mesa, Cundinamarca, donde la SIJIN de la Policía Nacional capturó a dos personas identificadas con los alias de Pinto y La Mona.

Según la investigación, ambos serían integrantes de ‘Egolios’, estructura a la que se le atribuyen robos a vehículos de valores, comerciantes de San Andresito y esmeralderos en Bogotá y Cundinamarca.

Las autoridades relacionan a los detenidos con seis hurtos a vehículos de valores, cuyo monto conjunto superaría los $35.000 millones.

El expediente también los vincula con el homicidio del intendente Johan Erick Cruz Gutiérrez, ocurrido el 2 de julio de 2019 en Ciudad Bolívar. De acuerdo con el reporte oficial, el uniformado habría intentado frustrar un asalto a un vehículo de valores cuando se produjo un intercambio de disparos.

Los capturados deberán responder por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas. Un juez les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

‘Pirañas’, señalados de robar supermercados

En otro procedimiento fueron capturadas seis personas que serían integrantes de ‘Pirañas’, organización investigada por hurtos en supermercados de cadena y grandes superficies de Bogotá y Soacha.

Los detenidos son conocidos como La Barbie, La Flaca, Pesquero, Fideo, Boliviana y Mechas. De acuerdo con la Policía, acumulan más de 53 anotaciones judiciales y estarían relacionados con al menos 24 hurtos ocurridos durante los últimos siete meses.

La investigación señala que ingresaban a los establecimientos como clientes y ocultaban mercancía para retirarla sin pagar. En algunos casos, además, habrían utilizado armas cortopunzantes para intimidar a quienes intentaban detenerlos.

La Policía calcula que la venta de los productos obtenidos mediante estos hechos les habría generado rentas ilegales cercanas a los $33 millones mensuales.

Siete detenidos por presunto tráfico de estupefacientes

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Un trabajo conjunto de la Policía, la SIJIN y la Fiscalía permitió también la captura de siete presuntos integrantes de ‘El Mesa’, grupo que tendría presencia en Tibabuyes Occidental, Rincón Norte y Puerta al Sol.

Además del presunto tráfico de estupefacientes, las autoridades relacionan a esta estructura con homicidios.

Entre los detenidos está alias Barbas, señalado de administrar la organización y recaudar el dinero obtenido de la actividad ilegal. Alias El Oso sería, según la investigación, el jefe de sicarios y estaría encargado de la logística.

También fueron capturados alias Vives, señalado como presunto sicario; alias La Abuela y alias Tomás, a quienes se les atribuye la dosificación y almacenamiento de estupefacientes, y alias Eliecer, señalado de guardar armas de fuego.

Las pesquisas estiman que esta organización tendría rentas criminales cercanas a los $100 millones semanales.

Recuperaron $42 millones tras un robo en Kennedy

En Bellavista, localidad de Kennedy, la Policía capturó a un hombre de 53 años señalado de intimidar a una mujer para apoderarse de una maleta que contenía una alta suma de dinero.

Según el reporte, el sospechoso habría utilizado un arma cortopunzante y gas pimienta. Tras el hecho intentó escapar, pero fue interceptado a pocos metros del lugar.

Durante el procedimiento se recuperaron $42 millones en efectivo. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos correspondientes.

Las autoridades señalaron además que registra antecedentes por hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, y que anteriormente estuvo recluido en establecimientos carcelarios.

Balance de seguridad

Las capturas hacen parte de los resultados obtenidos durante los primeros siete días de agosto mediante el trabajo coordinado de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y otras entidades distritales y nacionales.

Los procedimientos permitieron avanzar en diferentes investigaciones y llevar ante las autoridades judiciales a personas señaladas de participar en hechos que afectan la seguridad de la capital.