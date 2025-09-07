lluvias y vientos en el sur
Fuertes lluvias en el sur del valle de Aburrá. Foto: Minuto30.com
¡No olvide el paraguas! Fuertes lluvias y vientos en el sur y el occidente del Valle de Aburrá

Resumen: Se espera que los núcleos de lluvia se desplacen hacia el noroccidente en las próximas horas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y llevar paraguas si va a salir.

Minuo30.com .- El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA) ha emitido un nuevo reporte sobre las lluvias. Desde las 1:27 de la tarde, se registran precipitaciones de moderada a alta intensidad en el municipio de Caldas, Sabaneta, La Estrella y en el corregimiento de Palmitas, en Medellín.

Se espera que los núcleos de lluvia se desplacen hacia el noroccidente en las próximas horas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y llevar paraguas si va a salir.

