¡No olvide el paraguas! Fuertes lluvias y vientos en el sur y el occidente del Valle de Aburrá

Minuo30.com .- El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA) ha emitido un nuevo reporte sobre las lluvias. Desde las 1:27 de la tarde, se registran precipitaciones de moderada a alta intensidad en el municipio de Caldas, Sabaneta, La Estrella y en el corregimiento de Palmitas, en Medellín.
Se espera que los núcleos de lluvia se desplacen hacia el noroccidente en las próximas horas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y llevar paraguas si va a salir.
