[VIDEO] Se estrenará «No odiaras», el documental que invita al perdón y a la reconciliación

Una exguerrillera y hoy Senadora, la hija de un militar que cometió graves delitos durante el conflicto armado y la hija de una lideresa que perdió a varios de sus familiares en una masacre paramilitar, se adentran en sus dolores y en sus propias tragedias para concluir que es necesario romper el ciclo de violencia en el que nacieron y crecieron.

«La guerra abre heridas profundas e indelebles, cerrarlas es una decisión individual atravesada por el principio de no odiar. ¿Cómo reconciliarme con quienes me causaron heridas durante el conflicto armado y evitar que mi tragedia se repita?». Así define su codirectora, la reconocida periodista Gloria Castrillón, «No Odiarás» el primer largometraje de no ficción producido por Colombia+20 de El Espectador con el apoyo y la financiación de la Embajada de Alemania en Colombia.

El documental, de 1 hora y 20 minutos de duración, cuenta la historia de tres mujeres que desde diferentes aristas han sido víctimas del conflicto y han decidido dar un giro a la espiral de violencia y de odio en la que se vieron envueltas, conscientes de que ese no es el camino que permitirá que Colombia sea un país diferente.

«La idea de hacer este proyecto venía rondando hace muchos años en mi cabeza por mi trabajo periodístico en el que vi de primera mano el sufrimiento de muchas personas. Entendí cómo las mujeres en Colombia y en conflictos en el mundo son las que terminan llevando a cuestas la recuperación del tejido social en sus comunidades. Al ver esa resiliencia de las mujeres, pero también su capacidad de perdón creí que sus historias merecían ser contadas», afirma Gloria Castrillón, codirectora del documental.

Estreno de «No odiaras».

El rodaje comenzó en septiembre de 2020, apenas el gobierno nacional abrió los aeropuertos. El rodaje empezó en Puerto Berrío, Antioquia y culminó en febrero de 2021 en Bogotá. Durante esos seis meses recorrieron cerca de 10 municipios de Colombia ubicados en Córdoba, Norte de Santander, Antioquia y Cundinamarca, algunos de ellos a los que solo pudieron llegar en lancha, en carro o caminando a través de trochas.

«No Odiarás» se podrá ver en todas las salas de cine del país a partir del 2 de junio.

