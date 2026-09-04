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    «Ningún gobernador o alcalde puede adelantar negociaciones por su cuenta con estructuras terroristas»: Presidente De la Espriella

    El halón de orejas de Abelardo de La Espriella a un gobernador tiene nombre propio: «Y es con usted, señor Gobernador de Nariño»

    Publicado por: SoloDuque

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    «Ningún gobernador o alcalde puede adelantar negociaciones por su cuenta con estructuras terroristas»: Presidente De la Espriella

    Resumen: El presidente Abelardo de La Espriella les advirtió a los mandatarios que “ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar, por su cuenta, negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas"

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    En su intervención en la Cumbre de Gobernadores ‘El milagro de las Regiones’, que se realizó en Mompox (Bolívar), el Presidente Abelardo De La Espriella les advirtió a los mandatarios que “ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar, por su cuenta, negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas» y añadió: “Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia».

    El Jefe de Estado dejó claro que no tolerará que “mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar a esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la Patria».

    El Presidente insistió en la necesidad de que, si se quiere tener una descentralización, esta no “sirve si el Estado no ejerce autoridad en el territorio».

    “No hay autonomía posible donde los terroristas deciden quién entra, quién trabaja y quién puede vivir tranquilo», dijo el Mandatario al recordar que “prometí enfrentar el terrorismo, lo estoy haciendo y lo voy a derrotar con la ayuda de Dios y de la Fuerza Pública. No vine a contemporizar con quienes asesinan, extorsionan, reclutan niños e intentan someter bajo el terror a la población inerme».

    El Jefe de Estado recordó que su política abre las puertas a quienes quieran “abandonar el terrorismo» para el sometimiento a la justicia, pero “quien persista en el crimen debe saber que El Tigre va por él y le va a aplicar todo el peso de la ley. La recuperación del control territorial es una prioridad absoluta».

    Por ello, el Mandatario reiteró que la orden es “recuperar la autoridad y sostenerla con seguridad, justicia, servicios y presencia permanente del Estado» y explicó que “la Fuerza Pública concentrará sus capacidades en las zonas más críticas de Colombia, atacará las fuentes de financiación ilegal, cerrará corredores estratégicos y reducirá la capacidad de recomposición de las estructuras terroristas. Que quede claro, la ofensiva no se limita a los cabecillas».

    Para el Presidente De La Espriella es claro que la orden que ha impartido es “golpear el sistema completo: mandos, sucesores, redes de apoyo, rutas, operadores logísticos, finanzas, testaferros y activos», debido a que “no basta quitarles hombres y armas, también tienen que perder el dinero con el que financia el terror. Los voy a asfixiar, los voy a anular y los voy a aniquilar».

    Al referirse a la seguridad urbana, el Presidente Abelardo De La Espriella dijo que la Policía Nacional brindará las garantías “en los barrios, corredores y zonas metropolitanas, donde el delito esté golpeando con mayor fuerza».

    “La inteligencia es fundamental, queridos gobernadores. La militar, la policial, la financiera y la cibernética tendrán que trabajar de manera integrada para anticipar amenazas y actuar antes de que los terroristas puedan golpear», anotó.

    El Jefe de Estado relató que conversó con la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que cada resultado en contra de terrorismo tenga un resultado judicial, ya que, a su juicio, el país necesita que hayan “investigaciones sólidas, imputaciones y acusaciones bien sustentadas que permitan a los jueces imponer las condenas que en derecho corresponda».

    Más control ca​​rcelario

    Se refirió a la situación de las cárceles del país, de las que dijo “no van a continuar funcionando como antros desde los cuales se ordenan extorsiones, homicidios y acciones terroristas».

    “En la era del Tigre, la cárcel será un lugar en donde los criminales paguen como corresponden sus delitos y su deuda con la sociedad. Señores gobernadores, ustedes son indispensables en esta estrategia», enfatizó el Presidente.

    Manifestó además que los consejos de seguridad y los comités territoriales de orden público “tienen que ser verdaderamente operativos» y ser “espacios de decisión, asignación de responsabilidades y seguimiento», porque no pueden ser simples “comités de evaluaciones de informes».

    Al insistir en que “soy un hombre de resultados», el Mandatario de los colombianos, el Mandatario aseguró que esta política integral de seguridad “se medirá por resultados que la gente pueda sentir. No me interesa aumentar el número de operaciones si los ciudadanos siguen pagando extorsiones o si un grupo terrorista continúa ejerciendo control criminal sobre una región».

    Dijo que “al crimen se le combate sin miedo, con determinación y con la ardentía necesaria para darle lugar a la gente decente que se merece y la cárcel o una tumba a los bandidos que desangran a nuestra Patria».

    “No habrá tregua, no habrá tregua mientras una sola de esas estructuras pretenda someter a los colombianos. Conmigo esos delincuentes tienen la partida perdida y los vamos a derrotar por la razón o por la fuerza», agregó el Jefe de Estado.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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