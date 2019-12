VIDEO: “No me agaches la cabeza, la pu%#* madre”: Fuerte regaño de Gallardo a Santos Borré en plena final

La semana anterior el colombiano Rafael Santos Borré protagonizó un ‘rifirrafe’ con el técnico Marcelo Gallardo, estratega de River Plate, durante la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba, debido al malestar de Borré porque lo sacaron.

El estratega argentino reemplazó a Borré por el joven Julián Álvarez, y el delantero colombiano reaccionó de forma airada golpeando el techo de la zona de suplentes, por lo que el técnico le gritó un regaño algo ‘templado’ para que se tranquilizara.

“¡Ey, no me agaches la cabeza! (…) Rafa, tranquilízate hermano. No me agaches la cabeza, la p#$* madre”, se escuchó en el video durante el cambio del colombiano que posteriormente reconoció que se trata de una calentura del partido.

Al final del partido River se impuso por 3 goles a 0 y levantó la Copa Argentina, y al colombiano se le vio entre risas después de la rabia que pasó durante el ‘acalorado’ momento con su entrenador.