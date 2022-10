[VIDEO] «No más reguetón»: Joven explicó las razones por las que está en contra de este género

in

Ana María Vélez es una jovencita paisa que se hizo viral en TikTok, tras compartir un video donde se muestra dando algunas razones por las que considera va a dejar de escuchar reguetón.

En este video, la mujer aseguró tener varios motivos por los que este género no debería ser tan escuchado ni querido, haciendo énfasis en especial al género femenino.

Ana, asegura que las letras de estas canciones promueven la idealización de los estándares de belleza para las mujeres, pues en los videos siempre las hacen ver muy voluptuosas, además de que deben bailar y “moverlo rico” para ser más atractivas.

También se refirió a que algunas jovencitas se han vuelto muy influenciables creyendo como algunas canciones lo dicen, que porque les traen regalitos de Estados Unidos, como “ropa interior de marca” se deslumbran y terminan siendo llevadas a la cama.

“Yo me valoro, me respeto y de verdad no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así y que además lo acepten”… Dijo en la grabación Ana María.

