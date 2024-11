«No aguantamos más impuestos»: Fenalco rechaza propuesta del gobernador de sobretasa a los SSPP

La Federación Nacional de Comerciantes -Fenalco, seccional Antioquia, expresa su profunda preocupación y desacuerdo con la propuesta presentada por la Gobernación de Antioquia, de una sobretasa a los servicios públicos. Esta iniciativa se convierte en una carga tributaria adicional a la que ya soportan los empresarios del departamento.

“No podemos, no aguantamos más impuestos desde las empresas, aquí ya es bastante difícil ser formal. La invitación a flexibilizar y minimizar la carga tributaria que ya soportan las unidades productivas del departamento. Tampoco cabe la conversación en la que se contrapone seguridad versus más impuestos porque esa no debe ser la discusión”, expresó la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria.

Para el gremio no es concebible aumentar los impuestos a las empresas, especialmente a través de los servicios públicos. Si bien se deben mejorar los esfuerzos por la seguridad de los antioqueños y fortalecer la Fuerza Pública para combatir la delincuencia, no puede ser a costa de más impuestos en un país donde las empresas ya soportan altas tasas impositivas. La conversación no puede encaminarse en la falsa disyuntiva de seguridad versus más impuestos.

El proyecto de ordenanza radicado por la Administración Departamental ante la Asamblea de Antioquia consiste en una tasa adicional al cobro de los servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6, como para los comerciales, industriales y oficiales, con el fin de recaudar $1.2 billones en los próximos tres años para seguridad: lucha contra el crimen, intervenciones de infraestructura y adquirir equipamiento para la Fuerza Pública.

Desde la federación invitamos a los diputados antioqueños a escuchar las inquietudes de los ciudadanos, empresarios y comerciantes. Además, a dialogar sobre este tema y buscar otras posibilidades con las cuales se obtengan los

recursos necesarios para la seguridad del departamento.

El Alcalde de Medellín tampoco está de acuerdo con esta sobretasa

A Fico no le gusta ni cinco la idea del Gobernador de subir la tarifa de los servicios públicos por cuenta de una sobretasa y lo dejó saber desde el primer momento en que se conoció del Proyecto de ordenanza radicado por el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en la Asamblea Departamental.

Minuto30 conoció de fuentes cercanas el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que se opone rotundamente a esta iniciativa del gobernador, especialmente por la incertidumbre energética que vive el país, lo que podría significar un posible aumento en la tarifa de los servicios públicos, y sumarle un impuesto más a los ciudadanos, sería reducir la capacidad económica de los ciudadanos, especialmente los de la capital del departamento.

Tal es el descontento desde la Alcaldía que incluso, cuando Rendón presentó por primera vez la propuesta, los diputados de Creemos radicaron una ponencia negativa en contra de esta, pues la consideraron contraproducente para los intereses de los ciudadanos.

Por no negociar con Petro, El Gobernador quiere que los antioqueños «paguen por su seguridad»

Al igual que el Alcalde de Medellín, en EPM tampoco ven con buenos ojos esta medida, que le impone un nuevo impuesto a los antioqueños solo porque el gobernador no quiere «hablar» con el Gobierno Nacional y pretende que sean los antioqueños los que paguen por su propia seguridad.

Centro Democrático tampoco «le jala» a la medida

Desde el Centro Democrático al parecer tampoco le quieren jalar a esa medida, por lo mismo que todos argumentan: Es impositiva y la región no está para pagar un impuesto más.

Por ahora el gobernador parece estar más solo que nunca…

