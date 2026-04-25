Resumen: El candidato concluye con un mensaje de solidaridad hacia los habitantes del Cauca y el Valle, regiones que hoy exigen respuestas urgentes y efectivas para frenar el derramamiento de sangre de ciudadanos inocentes.

«No más falsa paz ni impunidad»: De La Espriella responde con dureza tras atentado en la panamericana y que deja 7 civiles muertos

Minuto30.com .- Tras el trágico atentado ocurrido este sábado en el suroccidente colombiano, que dejó un saldo de al menos 7 civiles fallecidos y 17 heridos, el candidato Abelardo De La Espriella emitió una fuerte declaración prometiendo asumir personalmente las operaciones militares en su gobierno y desestimando figuras de justicia transicional como la JEP.

La brutal escalada de violencia en departamentos como el Cauca y el Valle del Cauca cobró una nueva e indignante cuota de sangre este sábado en la tarde. Un ataque, enmarcado en el accionar de grupos armados en la región, dejó al menos 7 personas muertas y 17 heridas, todas ellas civiles. Ante esta masacre, Abelardo De La Espriella reaccionó con un vehemente mensaje de solidaridad para las víctimas y una dura advertencia contra los perpetradores, a quienes acusó de convertir el territorio en una “carnicería”.

La postura de choque de De La Espriella

El candidato reafima las bases más radicales de su política de seguridad, la cual contrasta de forma absoluta con los actuales procesos de paz y negociación del gobierno. Sus directrices frente a esta crisis son:

Liderazgo militar directo: Prometió que, de llegar a la presidencia, estará personalmente al frente de las operaciones armadas para perseguir a estas estructuras, a las que prometió declarar como “objetivo militar”.

Fuerza estatal sin concesiones: De La Espriella asegura que el Estado debe enfrentar el crimen con toda su capacidad de fuego, rechazando categóricamente lo que él denomina “mano tibia” frente al accionar de los grupos narcoterroristas.

Rechazo definitivo a la JEP: En respuesta directa al asesinato de civiles, el candidato reiteró su postura innegociable de no dar más cabida a la Jurisdicción Especial para la Paz, asociando estos tribunales transicionales con la “impunidad” y calificando los acuerdos como una “falsa paz”.

“El país ha sido entregado al narcoterrorismo”

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), De La Espriella no dudó en responsabilizar a la falta de autoridad estatal y a los procesos de justicia transicional por la actual ola de violencia. En su mensaje, el candidato dejó claras sus líneas rojas frente a la criminalidad:

“Colombianos, el suroccidente del país ha sido entregado al narcoterrorismo; están asesinando al pueblo. […] Esto no es con mano tibia, ni con falsa paz, ni con más JEP ni impunidad: es con la fuerza del Estado que se enfrenta al crimen.” — Abelardo De La Espriella

El candidato concluye con un mensaje de solidaridad hacia los habitantes del Cauca y el Valle, regiones que hoy exigen respuestas urgentes y efectivas para frenar el derramamiento de sangre de ciudadanos inocentes.

Mensaje de Abelardo De La Espriella