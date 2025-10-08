Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡No madrugue que pierde el viaje! Bancolombia cambió horarios en sus oficinas físicas

Minuto30.com .- Bancolombia, el banco más grande del país con más de 17 millones de usuarios activos, anunció un ajuste en los horarios de atención de sus sucursales físicas que rige desde el 6 de octubre de 2025.

La modificación, según la entidad, está directamente relacionada con el comportamiento actual de sus clientes, pero también con la reforma laboral.

Así Quedan los Nuevos Horarios de Lunes a Viernes

Bogotá De 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Resto del País De 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Estos horarios representan un cambio, pues anteriormente la jornada se extendía en algunas oficinas hasta las 5:00 p.m. Además, algunas sedes mantendrán su jornada continua, mientras que otras cerrarán al mediodía, dependiendo de la ubicación.

Prográmese los sábados

Para los días sábados, las sucursales que tradicionalmente operaban este día lo seguirán haciendo, pero con un horario reducido: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. (anteriormente algunas cerraban a las 3:00 p.m.).

Se recomienda a todos los clientes verificar el horario específico de su sucursal habitual antes de visitarla, consultando los canales digitales del banco.

