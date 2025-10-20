¡No lograron huir! Tres ladrones capturados tras asaltar un comercio en Bogotá

Resumen: Tres personas —dos hombres y una mujer— fueron capturadas por la Policía en Engativá luego de una persecución que se extendió por varias cuadras, tras asaltar un comercio en el barrio La Española. En el vehículo en el que huían fueron halladas 224 cajetillas de cigarrillos robadas y dos armas cortopunzantes. Los capturados, de entre 24 y 26 años, quedaron a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto y violencia contra servidor público.

Una intensa persecución por las calles de Engativá terminó con la captura de tres personas señaladas de robar un establecimiento comercial en el barrio La Española. Los sospechosos, dos hombres y una mujer de entre 24 y 26 años, fueron sorprendidos por la Policía justo después de cometer el hurto y emprendieron la huida en un vehículo particular.

Según el reporte de las autoridades, los uniformados realizaban labores de patrullaje en la zona cuando notaron la actitud sospechosa de los ocupantes del automóvil. Al intentar detenerlos, los tres presuntos delincuentes aceleraron e iniciaron una fuga, realizando maniobras peligrosas e incluso intentando embestir una patrulla para evitar ser interceptados.

La persecución se prolongó por varias cuadras y terminó cuando el vehículo fue finalmente bloqueado por los agentes. En ese momento, los ocupantes descendieron e intentaron escapar a pie por los callejones del sector, pero la rápida reacción de las unidades en terreno permitió su captura.

Durante la inspección al carro, los policías hallaron 224 cajetillas de cigarrillos que habían sido robadas minutos antes del comercio, con un valor estimado de más de $1.200.000, además de dos armas cortopunzantes que habrían sido usadas para intimidar a las víctimas.

Esto le podría interesar: Corredor tuvo un colapso súbito durante el recorrido en Bogotá y murió en el hospital

Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que los investigará por los delitos de hurto y violencia contra servidor público.

Intentaron embestir una patrulla y huir por los callejones del barrio La Española, pero @PoliciaBogota frustró su escape y recuperó la mercancía hurtada. Dos hombres y una mujer fueron capturados en una persecución de película. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Bogotá sigue dando resultados: el hurto a… pic.twitter.com/Td68pCCCyo — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 20, 2025

Las autoridades destacaron que este resultado es producto del trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, que han venido reforzando la presencia operativa en zonas comerciales y residenciales.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va corrido de 2025 el hurto a comercio en la capital ha disminuido un 25 %, con 2.264 casos menos que el año anterior. Además, se han efectuado 29.491 capturas por diferentes delitos.

La Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para que informe cualquier situación sospechosa o hecho delictivo a través de la Línea 123, canal clave para la reacción oportuna de las autoridades.