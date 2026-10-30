¿No lo vieron? Zorro perro murió en una vía del Oriente antioqueño

Resumen: Un zorro perro fue hallado sin vida este viernes al borde de la vía que comunica San Vicente Ferrer con Concepción, en el sector del Alto del Indio. La comunidad pidió más conciencia y respeto por la fauna silvestre que cruza las carreteras del Oriente antioqueño.

Un llamado a la conciencia y al respeto por los animales hizo la comunidad del sector del Alto del Indio, en la vereda El Porvenir de San Vicente Ferrer, luego de que este viernes fuera hallado sin vida un zorro perro al borde de la vía que comunica a este municipio con Concepción, en el Oriente antioqueño.

De acuerdo con el reporte de habitantes del sector, el hecho ocurrió hoy en esta carretera, una zona rural por donde es frecuente el paso de fauna silvestre.

En la imagen compartida por la comunidad se observa el cuerpo del animal sobre el pavimento. Se trata de un zorro perro, una especie silvestre muy común en las zonas rurales de Antioquia.

El zorro perro, cuyo nombre científico es Cerdocyon thous, también es conocido en otras regiones como zorro cangrejero o perro de monte. Según la Universidad de Antioquia, su pelaje es grisáceo con algunas manchas rojizas, pesa entre cinco y ocho kilogramos y tiene hábitos principalmente nocturnos. Se alimenta de frutos, insectos y pequeños animales, y cumple un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas, pues es dispersor de semillas y controlador natural de roedores.

Las autoridades ambientales han recordado en reiteradas ocasiones que esta especie hace parte de la fauna silvestre del país y que, como tal, está protegida por la ley colombiana, por lo que está prohibido cazarla, capturarla o comercializarla.

El caso de este viernes en el Alto del Indio reaviva un llamado que se repite en varias carreteras del Oriente antioqueño: la necesidad de que los conductores moderen la velocidad y estén atentos, sobre todo en tramos rurales y en horas de la noche y la madrugada, cuando muchos animales silvestres cruzan las vías en busca de alimento o de refugio.

Los habitantes del sector pidieron más conciencia y respeto hacia los animales, para que escenas como esta no se sigan repitiendo en las carreteras de la región.