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    ¡No lo olvide! España adelanta sus relojes: Llega el Horario de Verano 2026

    Cuando el reloj marque las 02:00 horas peninsulares, los relojes deberán adelantarse una hora para marcar las 03:00

    Publicado por: SoloDuque

    Vista parcial de la instalación de arte "Zeitfeld" con 24 relojes creada por el artista alemán Klaus Rinkes en Düsseldorf, Alemania, el 12 de septiembre de 2018. EFE/ EPA/FRIEDEMANN VOGEL
    ¡No lo olvide! España adelanta sus relojes: Llega el Horario de Verano 2026

    Resumen: Cuando el reloj marque las 02:00 horas peninsulares, los relojes deberán adelantarse una hora para marcar las 03:00

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Si tienes familiares en España o negocios con el continente europeo, saca tu agenda. El domingo 29 de marzo de 2026 se realizará el primer cambio de hora del año en el territorio español, marcando el inicio oficial del horario de verano.

    ¿A qué hora se debe hacer el cambio?

    Durante la madrugada de ese domingo, cuando el reloj marque las 02:00 horas peninsulares, los relojes deberán adelantarse una hora para marcar las 03:00.

    En la Península y Baleares: A las 02:00 serán las 03:00.

    En las Islas Canarias: A las 01:00 será las 02:00.

    ¿Cómo afecta esto la diferencia horaria con Colombia?

    Este cambio es crucial para quienes realizan llamadas internacionales o siguen eventos deportivos, como la Champions League:

    Horario actual (Invierno): España nos lleva 6 horas de diferencia.

    A partir del 29 de marzo (Verano): España nos llevará 7 horas de diferencia.

    Ejemplo: Si en Medellín son las 12:00 PM (mediodía), en Madrid ya serán las 7:00 PM.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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