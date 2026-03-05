David González en una imagen de archivo. Foto: América de Cali

¡No lo inscribieron a tiempo! América no podrá contar con su “flamante refuezo” en Sudamericana

Minuto30.com .- El Pascual Guerrero se prepara para una noche de “todo o nada. América de Cali recibe este jueves 5 de marzo al Atlético Bucaramanga en el partido único de la Fase 1 de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, en medio de la expectativa, una noticia extradeportiva ha sacudido la planificación del técnico David González: el flamante refuerzo, Thomás Ángel, no podrá jugar.

Lo que parecía ser el debut soñado para el exdelantero de la MLS, terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza administrativo que deja al equipo escarlata sin una de sus cartas ofensivas más importantes para esta serie definitiva.

El sistema le cerró la puerta a Ángel

La razón de su ausencia no es física ni técnica. Según confirmó el propio David González, Thomás Ángel llegó en óptimas condiciones tras realizar la pretemporada en Estados Unidos. El problema radica en un cruce de tiempos entre las confederaciones.

“Lastimosamente no pudimos hacer a tiempo la inscripción. Cuando llegó la autorización de CONCACAF, ya la CONMEBOL había cerrado el sistema y no pudimos inscribirlo para el partido ante Bucaramanga”, lamentó el estratega antioqueño.

Este error administrativo impide que Ángel sea parte de la planilla oficial, obligando al cuerpo técnico a replantear el ataque en un partido donde no hay mañana: el que gana avanza a fase de grupos y el que pierde se queda sin competencia internacional el resto del año.

La “bendición” de Adrián Ramos

No todas son malas noticias para “La Mecha”. Mientras el sistema le dijo “no” a Ángel, la medicina deportiva le dio el “sí” al máximo ídolo actual de la afición. Adrián Ramos ha superado con éxito una lesión de rodilla que lo mantuvo al margen en las últimas jornadas y está listo para comandar el ataque.

La presencia de “Adriancho” aporta la jerarquía necesaria para estos duelos de eliminación directa, compensando la baja del joven refuerzo proveniente de la MLS.

Las figuras que buscarán la clasificación

América parte como favorito, no solo por su localía, sino por la nómina de lujo que David González pondrá en cancha:

Marlon Torres: El “muro” regresa para dar seguridad en la zona posterior.

Rafael Carrascal: El capitán y eje del mediocampo.

Josen Escobar: La joya que sigue consolidándose como el motor creativo.

Darwin Machís: El venezolano es la gran apuesta de velocidad y desequilibrio por las bandas.