No limitemos el crecimiento y desarrollo con los POT

Antioquia es territorio de riquezas infinitas, cada uno de sus 125 municipios posee cualidades que lo hacen único; esto se debe a aspectos como la geografía, la hidrografía, el clima y por supuesto la amabilidad, don de servicio, inteligencia, pujanza y trabajo de los antioqueños; aunque, históricamente nos distinguimos por ser uno de los departamentos más representativos del país, incluso en aportes al PIB nacional, nos falta aprovechar al máximo las riquezas que este territorio nos ofrece y apalancar en estas un mayor nivel de crecimiento para la región y sus ciudadanos con el fin de gestionar recursos adicionales a los actuales para los entes territoriales y para los ciudadanos que deseen emprender.

Hoy tenemos el reto de planificar a futuro, entendiendo las dinámicas de cada territorio, aprovechando sus recursos para generar mayores niveles de desarrollo social y económico, a través de la gestión de proyectos que vayan desde lo productivo hasta la construcción de infraestructura, entendiendo las ventajas que nos da el departamento, pero que también estén alineados con proyectos de mayor envergadura que hoy ya están construidos o están en proceso de construcción, como lo son las vías 4G, las zonas tecnológicas que no solo van a mejorar la movilidad y los tiempos de desplazamiento, sino que van a generar una mayor dinámica turística y económica hacia nuestras subregiones, así mismo sucederá con los puertos en la subregión de Urabá, que convertirán no solo a esta subregión, sino al Occidente y al Área metropolitana, en un importante corredor logístico. Los municipios deben prepararse, por eso hoy se necesitan POT’S amplios, que permitan el desarrollo integral y a futuro de los territorios, no se puede seguir cerrándole la puerta al progreso, y con esto al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de las nuevas dinámicas económicas y sociales que se generarían.

Los territorios no pueden seguir ceñidos a elementos de planeación cortoplacista, que terminan siendo un mal que a futuro son difíciles de corregir, restringen el progreso y repercuten de manera negativa en la calidad de vida de los ciudadanos, debemos usar instrumentos que nos permitan la planeación a futuro.

Dando pie a los municipios para las actividades territoriales que permiten expandir y generar nuevas dinámicas económicas, debemos acelerar el asentamiento de nuevas empresas, el departamento de Antioquia tiene todos los pisos térmicos, es decir que en él se pueden desarrollar todo tipo de actividades productivas y empresariales.

Debemos dar apertura al turismo con balnearios, hoteles, camping, glamping, parques agroecológicos, arqueológicos, casas de campo, parcelaciones, circuitos viales turísticos, zonas para avistamiento de aves; en temas ambientales debemos tener previstos zonas de protección, conservación, recuperación y parques agroambientales de residuos sólidos; para el desarrollo económico industrial agropecuario y de comercio debemos contar con zonas especiales, zonas francas, zonas de logística, zonas agroindustriales, zonas para explotación minera; para el transporte se deben definir, proteger y diseñar los caminos ancestrales, vías terciarias pavimentadas, circuitos viales agro productivos, pistas de aterrizaje, aeropuertos, puertos marítimos y fluviales; para aprovechar la riqueza hídrica de Antioquia debemos autorizar la construcción de micro y centrales hidroeléctricas, ojalá a filo de agua con el fin de minimizar las afectaciones ambientales, además asegurar los suelos para viviendas, infraestructura para educación, recreación, ciencia, tecnología, innovación y desarrollo.

Tenemos todos los elementos para ser el departamento potencia de Colombia en muchos aspectos, pero si seguimos planeando a corto plazo y con esto limitando el progreso nada cambiará.

#PorAmorAAntioquia no sigamos limitando el crecimiento y el desarrollo