Resumen: Agentes de la Secretaría de Movilidad hicieron presencia en el sitio para controlar el flujo vehicular en el sector y coordinar las maniobras de extracción de la buseta, reiterando el llamado urgente a los conductores para que presten atención y respeten la señalización vial antes de ingresar a los deprimidos de la ciudad.

¿No leyó? Buseta se metió por donde no cabía y atorado se quedó: en el subterráneo de Suramericana

Minuto30.com .- Un insólito accidente de tránsito se registró durante la mañana de este viernes 25 de septiembre en el sector de Suramericana, en el centro-occidente de Medellín, luego de que el conductor de una buseta ignorara una señal de restricción de altura y el vehículo quedara atascado al intentar cruzar un paso subterráneo.

De acuerdo con el reporte del incidente, los hechos que generaron alteraciones en la movilidad de la zona se resumen en los siguientes puntos:

El lugar del incidente: La emergencia ocurrió en el deprimido vial ubicado en la calle 49A con carrera 64B, a la altura del parque de Suramericana. Este cruce subterráneo funciona como conexión directa para los vehículos que se dirigen hacia la Autopista Sur, cerca de la calle Colombia.

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Exceso de dimensiones: El automotor ingresó al túnel pese a la existencia de un letrero de advertencia que indica claramente que la estructura no es apta para vehículos que superen los 2.30 metros de altura, quedando incrustado contra el techo de concreto.

Antecedente reciente: El choque generó indignación y asombro entre los transeúntes, pues hace apenas una semana se registró exactamente la misma situación en este punto, cuando un camión tipo furgón quedó atrapado bajo el puente por cometer la misma imprudencia.

Agentes de la Secretaría de Movilidad hicieron presencia en el sitio para controlar el flujo vehicular en el sector y coordinar las maniobras de extracción de la buseta, reiterando el llamado urgente a los conductores para que presten atención y respeten la señalización vial antes de ingresar a los deprimidos de la ciudad.