Resumen: La Tricolor saldrá al terreno de juego como visitante, pero con el apoyo incondicional de miles de compatriotas en las gradas del Estadio de Vancouver que esperan ver al equipo avanzar a los cuartos de final.

¡No le tiembla la mano para sacar rojas! Este es el árbitro para el partido Suiza Colombia

Minuto30.com .- La Selección Colombia ya conoce al encargado de impartir justicia en su trascendental duelo de octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza. La FIFA ha designado al experimentado árbitro salvadoreño Iván Barton, un nombre que ya está en los libros de historia de esta Copa del Mundo.

El encuentro, donde el equipo europeo oficiará como local a efectos administrativos, promete ser un choque de alta tensión y requerirá de un arbitraje con mano firme.

El implacable antecedente: la «Ley Vinicius JR»

Barton llega a este encuentro precedido de gran notoriedad mediática. Durante la actual Copa del Mundo, el salvadoreño se convirtió en el primer árbitro en implementar la denominada «Ley Vinicius JR», el estricto protocolo antirracismo y de respeto en el terreno de juego.

El sonado incidente ocurrió cuando el paraguayo Miguel Almirón se dirigió al jugador turco Mert Müldür. Almirón se cubrió la boca con la mano para insultarlo de manera disimulada; sin embargo, tras una minuciosa revisión en el VAR, Barton no titubeó y le mostró la tarjeta roja directa, sentando un precedente mundial de cero tolerancia frente a agresiones verbales.

Así será el equipo arbitral

Barton no estará solo. El cuerpo arbitral estará conformado por una mezcla de experiencia centroamericana y norteamericana para garantizar el orden en este partido definitivo.

Árbitro Central Iván Barton (El Salvador)

Asistente 1 David Morán (El Salvador)

Asistente 2 Antonio Pupiro (Nicaragua)

Cuarta Árbitra Katia García (México)

Asistente de Reserva Sandra Ramírez (México)

Coordenadas del Partido

Para que no te pierdas ningún detalle de este vibrante encuentro de eliminación directa, aquí están los datos clave:

Partido: Suiza vs. Colombia (Octavos de Final – Mundial 2026).

Fecha: Martes, 7 de julio de 2026.

Hora: 3:00 p. m. (Hora de Colombia).

Estadio: BC Place, Vancouver (Canadá).

La Tricolor saldrá al terreno de juego como visitante, pero con el apoyo incondicional de miles de compatriotas en las gradas del Estadio de Vancouver que esperan ver al equipo avanzar a los cuartos de final.