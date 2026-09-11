¿No le sonó la alarma? Tembló duro antecitos de las 12 del día

Resumen: El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.5 con una profundidad de 41 kilómetros. Habitantes de pisos altos en Yumbo y Pereira reportaron haberlo sentido con fuerza.

Minuto30.com .- Un sismo sacudió el occidente de Colombia antes del mediodía de este viernes, 11 de septiembre. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento telúrico se registró exactamente a las 11:42 a.m., teniendo como epicentro el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó.

Aunque en un reporte preliminar el SGC había calculado la magnitud en 4.3 a una profundidad superficial, el informe final ajustó el sismo a una magnitud de 4.5 y una profundidad de 41 kilómetros.

El susto en las regiones y fallas en las alertas

A pesar de que el epicentro se ubicó en el Chocó, la onda sísmica se propagó rápidamente hacia el sur y el Eje Cafetero, generando una ola de reportes a través de las redes sociales. Uno de los puntos que más llamó la atención de los usuarios fue que las aplicaciones móviles de alerta temprana no se activaron antes del movimiento.

Los reportes ciudadanos confirmaron que el sismo se sintió con distintas intensidades según la región y el tipo de edificación:

Valle del Cauca: Fue uno de los departamentos donde más se sintió. Habitantes del norte de Cali reportaron movimientos leves a moderados. En Yumbo (Ciudad Guabinas), una ciudadana que reside en un noveno piso relató que el movimiento fue lo suficientemente fuerte como para despertarla y hacer sonar la estructura de su cama. También se reportó en Palmira y, con menor intensidad («medio medio»), en el puerto de Buenaventura.

Eje Cafetero: El sismo sacudió con fuerza esta zona del país. En el Quindío, pobladores de Montenegro y Filandia lo describieron como un evento «fuerte y corto». En Pereira (Risaralda), puntualmente en el sector de Los Álamos, también se reportó con intensidad.

Cauca: En el norte del departamento, los usuarios del SGC reportaron haber sentido el movimiento telúrico de manera muy leve.

La percepción del sismo varió drásticamente dependiendo de la ubicación de los ciudadanos. Mientras algunos reportaron mareos y observaron cómo se balanceaban los objetos colgantes y la ropa en los tendederos, otros dudaron de la emergencia al notar que el agua de sus botellas permanecía estática. Las autoridades locales no han reportado daños estructurales ni víctimas tras el evento sísmico.