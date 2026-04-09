¡No le sirvió el escondite en Bolivia!: Interpol capturó a alias “Mapaya”, temido cabecilla de ‘Los Espartanos’

Resumen: Un duro golpe contra el crimen organizado transnacional se acaba de registrar en el sur del continente. La Policía Nacional de Colombia confirmó la captura internacional de uno de los hombres más buscados por la violencia en el Pacífico colombiano, quien intentaba evadir la justicia escondiéndose en Bolivia.

Minuto30.com .- La fuga internacional de alias “Mapaya” llegó a su fin. En un operativo coordinado de altísima precisión, las autoridades bolivianas lograron la materialización de una notificación roja de INTERPOL en contra de este sujeto, señalado de ser uno de los principales cabecillas de la peligrosa estructura criminal conocida como “Los Espartanos”, banda que por años ha sembrado el terror en Buenaventura y el occidente del país.

Según confirmó la Policía Nacional de Colombia a través de sus canales oficiales, el éxito de esta captura se dio gracias a un minucioso intercambio de información e inteligencia entre los cuerpos policiales de ambos países, lo que permitió ubicar el paradero exacto del delincuente en territorio boliviano.

El extenso prontuario criminal de “Mapaya”

Este sujeto no era un mando medio dentro de la organización. Su rol como cabecilla lo posicionaba como un articulador directo de la violencia, la extorsión y la guerra territorial por el control de las rentas ilícitas.

La circular roja emitida por las autoridades judiciales colombianas exigía su captura inmediata para que responda por un pesado expediente de delitos mayores:

Homicidio; por ordenar y ejecutar asesinatos selectivos en medio de disputas territoriales.

Tráfico de armas; coordinaba el ingreso y distribución de armamento ilegal para dotar a la estructura de “Los Espartanos”.

Concierto para delinquir; por pertenencia, liderazgo y articulación de la banda criminal para cometer múltiples ilícitos.

¿Qué sigue ahora?

Tras su retención en Bolivia, alias “Mapaya” quedará bajo custodia preventiva de las autoridades de ese país mientras se surten los trámites diplomáticos de rigor.

Se espera que en los próximos días la Fiscalía General de la Nación y la Cancillería colombiana formalicen la solicitud de deportación o extradición para que este cabecilla sea trasladado al país bajo un fuerte dispositivo de seguridad y presentado ante un juez de control de garantías.

La captura de “Mapaya” representa un alivio para las comunidades afectadas por “Los Espartanos” y demuestra que el cruce de fronteras ya no es garantía de impunidad para los capos de las bandas criminales colombianas.