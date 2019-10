La nueva eliminación del Deportivo Independiente Medellín ante el siempre difícil “Vinotinto y Oro” deja al hincha poderoso con el sinsabor de no lograr en el presente año su ingreso al octogonal final.

Para el ‘Decano’ no le queda más que ser campeón de la Copa Águila, salvar un año lleno de improvisaciones de la nefasta dirigencia y donde la limitación de la nómina dio para sacrificar a los canteranos que si bien algunos dieron una mano importante, no era para descargar en ellos la responsabilidad de sacar adelante al equipo.

No le queda más al “Embeleco de don Raúl” que invertir como debe ser en el “Rey de corazones”. Asesorarse bien, no de aquellos oportunistas y “cometeros” que lo único que buscan es el beneficio propio más no el de la institución roja.

Destaco y de qué manera lo alcanzado por Aldo Antonio Bobadilla. El ídolo rojo debe continuar en nuestro equipo y no dejarse manipular por la nefasta dirigencia en el tema presupuestal.

El timonel rojo debe construir un equipo a su medida, con las contrataciones que considere, no de aquellas que le imponga la nefasta dirigencia que lo único que ha hecho en los últimos torneos es traer jugadores que son más de lo mismo y que poco o nada le han aportado al Medellín.

Para la poderosa hinchada al Deportivo Independiente Medellín no le queda más que ver a su equipo campeón en el presente año de un torneo que brinda la posibilidad de ingresar a la codiciada Copa Libertadores. Renace para el seguidor rojo una nueva esperanza, una motivación que empezará a rodar el 2 de noviembre en el estadio de Cali ante los “Azucareros” y que terminará en el Atanasio Girardot el miércoles 6 del mismo mes.

A la nefasta dirigencia no le queda más que terminar y no renovar a muchos jugadores que se les vence su contrato el 31 de diciembre del presente año. Algunos ya han cumplido su ciclo con el ‘Rey de corazones’. Dar un paso al costado y salir por la puerta grande es el ideal.

Creo y de qué manera en Aldo Antonio Bobadilla Ávalos, en su trabajo, en su propuesta táctica y especialmente en su liderazgo, pero al paraguayo no le queda más que renovar un equipo que por su hinchada e historia, merece siempre estar en los primeros lugares del fútbol profesional colombiano.

@emecorrea