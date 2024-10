«No le debo nada a la justicia»: Salvatore Mancuso

Este 11 de julio, el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, dio declaraciones para medios de comunicación, un día después de su liberación de la cárcel La Picota en Bogotá.

Luego de que hace casi 24 horas el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, recuperara su libertad anunció que se reunirá este jueves con Otty Patiño.

“Estuve hablando con él (Otty Patiño) en días pasados y en el día de hoy tendremos una reunión para poder programar y organizar todo lo que tiene que ver con la agenda de paz que debo de desarrollar en el país”, afirmó Mancuso.

Ademáa, anunció que Gustavo Petro Urrego «de manera muy bondadosa y amable me ha invitado a que cuando estuviese en libertad nos reuniéramos en su oficina o en la Casa de Nariño y yo quiero agradecerle esa invitación para poder hablar de la paz, de la reconciliación, de la Paz Total. Yo acepto esa invitación amable, benévola del señor presidente de la República, ya salí, ya estoy en libertad”, expresó el exjefe paramilitar.

Durante la rueda de prensa invito al expresidente Uribe a construir la paz total.

«Al expresidente Álvaro Uribe Vélez lo invito a que avancemos, yo vi un trino de él que decía que a mí me dieron beneficios y a los demás no le dieron los beneficios, él tiene que esperar los acontecimientos para ver lo que tiene que hacer, pero efectivamente yo no he recibido beneficios. Salí en libertad por penas cumplidas al cumplir 18 años de pena privativa de la libertad», aseguró.

