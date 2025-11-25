¡No le alcanza el sueldo! Mujer policía suspendida por vender contenido XXX para adultos

Resumen: Aunque la Policía de la Ciudad bonaerense aún analiza la demanda del abogado en el fuero penal, ya tomó una decisión contundente en el ámbito administrativo. La oficial fue suspendida y pasada a disponibilidad mientras la fuerza analiza su futuro laboral debido al uso indebido del uniforme.

Minuto30.com .- La oficial Nicole V., integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, ha sido suspendida de manera preventiva luego de que se viralizaran en plataformas como TikTok e Instagram diversos videos donde aparecía bailando, posando y jugando al pool mientras portaba el uniforme reglamentario. La fuerza porteña consideró que esta conducta era “indecorosa” y resolvió apartarla de sus funciones.

En su defensa, la joven policía reveló que es madre soltera y que actualmente se encuentra de licencia por salud mental, derivada de una difícil situación de violencia de género. Explicó que la necesidad económica y personal la llevó a buscar una salida alternativa, por lo que comenzó a realizar estos videos para promocionar su página de contenido pago.

Nicole V. mantenía una intensa actividad en redes sociales, donde promocionaba abiertamente una cuenta de OnlyFans y acumulaba cientos de miles de visualizaciones. La Policía de la Ciudad concluyó que el uso del uniforme en contenido erótico “afecta el prestigio institucional” y viola la Ley 5688 de Seguridad Pública, razón por la cual fue pasada a disponibilidad.

Párrafo 4: La Licencia Médica y la Junta Evaluadora Según trascendió, la oficial se encontraba de licencia médica a causa de un “estatus convulsivo” y estaba a la espera de una junta evaluadora de su condición de salud cuando sus videos alcanzaron notoriedad. A pesar de su estado de salud, su presencia en redes sociales era constante.

Abogado acusa a la mujer policía de hacer parte de una red e trata

La situación disciplinaria escaló al ámbito penal. Un abogado presentó una denuncia formal contra la oficial, asegurando que sus contenidos sexuales en la página para adultos no pueden verse “solo como una falta disciplinaria”, sino que existen “indicios de un entramado más complejo”, incluyendo una presunta red de trata. Nicole V. niega rotundamente esta última acusación.

La joven policía se mantuvo firme en que comenzó a vender contenido “hace un mes y de manera independiente”. Aunque reconoció que, al iniciar cualquier proyecto, siempre hay gente que se acerca y “ofrecer trabajar juntos”, desmintiendo cualquier implicación con una red criminal.

La denuncia del letrado advierte que el episodio podría dejar de ser una simple polémica viral en redes para transformarse en una causa penal formal. La Justicia deberá investigar si los elementos señalados justifican abrir una investigación por posible captación, facilitación o explotación sexual encubierta bajo la apariencia de “contenido casero”.

Suspendida por usar el uniforme

Aunque la Policía de la Ciudad aún analiza la demanda del abogado en el fuero penal, ya tomó una decisión contundente en el ámbito administrativo. La oficial fue suspendida y pasada a disponibilidad mientras la fuerza analiza su futuro laboral debido al uso indebido del uniforme.

El caso está ahora en manos del juez federal que reciba el expediente. Este deberá ser el encargado de evaluar si los elementos señalados por el denunciante son suficientes para justificar la apertura de una investigación formal por delitos graves, lo que cambiaría el foco del caso de una falta disciplinaria a un potencial crimen organizado.

Este caso marca un precedente sensible en el uso de redes sociales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad; pues la promoción de contenido para adultos, especialmente con el uso de insignias oficiales, genera una inmediata reacción institucional y puede acarrear consecuencias que van más allá del ámbito laboral, entrando en el terreno de la justicia penal.

