«No hemos podido dormir»: angustiante búsqueda de Clyde, un Husky siberiano perdido en el barrio Enciso

La Navidad es una época para estar en familia, pero para un hogar en el oriente de Medellín, la alegría se ha transformado en una pesadilla. Desde la mañana del sábado 20 de diciembre, la silla junto al pesebre está vacía: Clyde, un hermoso Husky siberiano, desapareció en el sector de Enciso, dejando a sus dueños sumidos en una búsqueda desesperada que no les ha permitido pegar el ojo.

La desaparición de una mascota no es solo la pérdida de un animal; es la ausencia de un integrante más de la familia. Los dueños de Clyde relatan con la voz entrecortada que han recorrido cada calle, escala y recoveco del barrio sin éxito. “Llevamos todo el día y la noche buscándolo, no hemos podido ni dormir”, expresaron a Minuto30, evidenciando el agotamiento físico y emocional que conlleva esta situación.

¿Cómo reconocer a Clyde?

Clyde es un Husky siberiano, una raza conocida por su energía, su pelaje denso y sus ojos expresivos. Estos perros suelen ser muy activos y, en ocasiones, su instinto de exploración o el susto provocado por la pólvora —tan común en estos días de diciembre— puede llevarlos a alejarse más de la cuenta de su zona de confort.

Al ser un perro de contextura atlética y rasgos lobunos, es fácil de identificar entre la multitud. Se presume que podría estar desorientado por el ruido de las celebraciones navideñas, lo que dificulta que encuentre el camino de regreso por sus propios medios a su casa en Enciso.

Además tiene heterocromía, es decir que sus dos ojos son de diferente color; uno oscuro y otro claro.

La solidaridad de Enciso es la clave

El barrio Enciso, en la Comuna 9, se caracteriza por la unión de sus vecinos. En este momento, esa solidaridad es la única esperanza para que Clyde regrese a casa. Sus familiares hacen un llamado especial a los habitantes de los sectores de La Ladera, Los Mangos, Sucre y Villa Hermosa, ya que el desplazamiento natural de un Husky puede cubrir varios kilómetros en pocas horas.

Si usted vive por la zona, le pedimos que revise los pasillos de sus edificios o los parques cercanos. Un perro de estas características difícilmente pasa desapercibido.

¿Qué hacer si ve a Clyde?

Si usted cree haber visto a un Husky siberiano deambulando por el oriente de Medellín, o si lo tiene bajo su resguardo para protegerlo del frío y la pólvora, por favor actúe de inmediato. El tiempo es vital para evitar que el perro se aleje más o sufra algún accidente.

La familia ha habilitado una línea de contacto directa para recibir cualquier información veraz:

WhatsApp de contacto: 320 836 77 58

Se recomienda que, si lo encuentra, intente ganarse su confianza con un poco de comida o agua, hablándole suavemente por su nombre, Clyde, y lo retenga en un lugar seguro mientras sus dueños llegan por él.

Un llamado a la empatía en Navidad

Desde Minuto30, nos unimos al clamor de esta familia. Sabemos que en Medellín el amor por los animales es inmenso y que nuestra comunidad siempre responde ante este tipo de emergencias. Compartir esta publicación no cuesta nada, pero para los dueños de Clyde, significa la posibilidad de volver a cerrar los ojos y descansar, sabiendo que su mejor amigo está a salvo.

No permitamos que Clyde pase otra noche a la intemperie o asustado por las detonaciones de diciembre. Ayudemos a que este Husky regrese a los brazos de quienes más lo quieren.