“No hay una persona que sea más dura en la autocrítica que yo”: Carlos Queiroz en la previa ante Ecuador

A tan solo un día de enfrentar a Ecuador en el último partido amistoso de este año, el entrenador de la selección Colombia, Carlos Queiroz, concedió una rueda de prensa este lunes 18 de noviembre en Nueva Jersey, donde defendió su proceso y a sus jugadores pese a las críticas recibidas en los últimos días.

Frente al anterior partido contra Perú donde la ‘Tricolor’ ganó con un tanto al último minuto, el portugués afirmó que “no sé dónde están las dudas, yo no tengo dudas, contra Perú jugamos un buen partido y ganamos merecidamente. Estamos trabajando bien hacia la conformación de equipo, tenemos un grupo joven que está creciendo, yo valoro lo que tengo y no lo que me gustaría tener”.

Agregando que “yo no puedo trabajar sobre imaginación, sino sobre hechos, tenemos jugadores fantásticos que han dado todo, el equipo es funcional, disciplinado, tiene cohesión y es sólido”.

Por otra parte indicó que “tenemos mucho que pensar sobre cómo innovar y crear opciones dentro del grupo de jugadores que tenemos, cómo nos podemos sorprendernos los unos a los otros, espero que con decisiones incluyentes y estratégicas”.

Ante la oleada de críticas tras el último encuentro confesó que “no hay una persona más dura en la autocrítica que yo, vemos los partidos 3, 4 o 5 veces, el fútbol es un juego de errores y riesgos pero es más de emociones”, recalcando que “siempre somos muy crítico buscando mejorar, pero nunca esperen que salga a hablar mal de mis jugadores, siempre voy a estar del lado de ellos, incluso cuando las cosas no salgan bien”.

Para finalizar indicó que “cada partido tenemos que ser mejores, más adelante la gente hará la valoración final que es la más importante”.