La vida es tan maravillosa, que no hay tiempo para estar triste.

Aprendí muchas cosas de mi ex esposo. Algunas trajeron tristeza a mi vida, pero otras enriquecieron mi espíritu y le hicieron bien a mi alma. Me quedo con lo bueno y suelto todo lo que me hirió y me hizo daño. Hubo una época en mi vida muy difícil para mi pues dos de las personas que más amaba estaban en peligro de muerte. Mi madre, una mujer con tanta energía, y deseos de vivir, de repente con una enfermedad terminal, y el hombre que amaba en plena guerra por su carrera militar.

Estaba en pleno proceso de publicar en Amazon mi primer libro, Detras del Velo.. . Descubre la Diosa en ti, y me sentía desmotivada. Mi madre me decía que siguiera adelante a pesar de todos los problemas que tenía con la editorial. Mi ex me envió desde Iraq una carta donde me hizo unas recomendaciones que cambiaron mi perspectiva de ver la vida en esos momentos. Me dijo unas simples recomendaciones muy efectivas que les comparto. La primera fue que me enfocara en hacer mis proyectos realidad. La segunda es que me mantuviera rodeada de las personas que amaba, y me hacían feliz. Y la tercera: *No tengas tiempo para estar triste*. Quedé impactada por esas palabras.

Gracias a su apoyo y al de mi madre, publiqué mi primer libro, y mi madre pudo asistir. Ella tristemente falleció tres meses más tarde que la presentación de mi libro. El se las ingenio para grabar un video con un mensaje de apoyo desde Iraq con una tormenta de arena de fondo. Ese primer libro, fue reconocido por el Congreso de los Estados Unidos. Además, mi presentación fue transmitida por la reconocida cadena americana CNN, y mi historia de superación forma parte del libro de la referida cadena, Latinos in America.

Si no hubiese hecho caso a esos tres sabios consejos, y a las palabras de mi madre tal vez el libro no se hubiese publicado.

Mi madre recibió rosas rojas de sus hijos y nietos en un escenario de lujo en Florida, USA, el Orange County Convention Center. Hasta le dedicamos una canción. Tristemente falleció tres meses más tarde de la presentación del libro y no ha podido asistir a otras cuatro presentaciones de libros que he publicado y presentado a nivel internacional, incluyendo Medellín, Colombia. Sin embargo, ese primer libro fue la semilla para todos los demás. Aprendí que el momento perfecto para hacer las cosas no existe, lo creas tú. Como también, que contra todo pronóstico se pueden lograr cosas grandiosas.

Porque definitivamente, la vida es tan maravillosa, que no hay tiempo para estar triste.

La autora es abogada, empresaria, conferencista y agente de bienes raíces internacional. Puedes seguirla en las redes bajo su nombre Vionette Pietri