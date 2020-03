No hay indicios de que asesinato de escolta sea por atentar contra Leyner Palacios, según las autoridades

Este jueves la Unidad Nacional de Protección, UNP, se pronunció sobre el supuesto atentado contra el líder social Leyner Palacios en el que habría resultado muerto uno de sus escoltas en la ciudad de Cali.

Tal y como aseguró el director (e) de la Unidad Nacional de Protección, Daniel Palacios, no se trató de un atentado contra el líder social, resaltando que no hay indicios de esto, ya que, según él, el escolta no estaba con Leyner Palacios.

“No tenemos indicios de que haya sido dirigido al protegido, a Leyner Palacios. Lo que tenemos es una acción en la que este hombre de protección no se encontraba con el protegido, ni en labores de protección y es materia de investigación”, aseguró el director (e) de la UNP.

Con toda la escena pendiente por aclarar por parte de las autoridades pertinentes, solo se conoce oficialmente que hay una recompensa de 20 millones de pesos ofrecidos por la Alcaldía de Cali por el paradero del asesino del escolta.