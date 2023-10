VIDEO. No hay escasez de medicamentos de uso masivo: ASCIF

in

En el país no hay desabastecimiento físico de medicamentos de uso general, la industria nacional está produciendo y mantiene volúmenes e inventarios de productos para atender la demanda y las necesidades del país.

Así lo aseguró la presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica ASCIF, Clara Rodríguez, después que el INVIMA revelara el estudio de mercado de los medicamentos que están en desabastecimiento o en monitoreo por riesgo de desabastecimiento.

Según Rodríguez, la escasez de medicamentos se registra en aquellas medicinas para el tratamiento de enfermedades catastróficas o de alto costo, que no se producen en el país y cuya producción internacional ha disminuido por cuenta del bajo interés de comercialización que tienen sus casas matrices.

“En este momento hablar de que todo está desabastecido no es así, los que están desabastecidos son cerca de 35 medicamentos destinados al tratamiento del cáncer, VIH y enfermedades de la sangre que no se producen en el país y la escasez que se presenta es debido a que las casas farmacéuticas internacionales, por la regularización de precios que hay en Colombia, perdieron el interés para comerciarlos acá o, en varios casos, porque variaron su composición molecular y, por los precios de venta, no es conveniente para ellos su venta en Colombia”, explicó la presidenta de ASCIF, Clara Rodríguez.

En relación con la producción de medicinas de uso general, la industria nacional garantiza el suministro de medicamentos para suplir las necesidades del país, al punto de señalar que referencias como Losartan, para la presión arterial, están en plena producción y con suficientes existencias.

“Frente al resto de medicamentos, un volumen importante y que aparecen en la línea de monitoreo, básicamente la industria nacional hace la producción de estos medicamentos y tenemos existencias en nuestras plantas, no hay un desabastecimiento físico dentro del país, pero dentro de la cadena está sucediendo que los gestores farmacéuticos y las EPS, han bajado los niveles y volúmenes de compra, aduciendo que hoy no tienen recursos suficientes para adquirir los medicamentos de alta rotación y al mismo tiempo se está incrementando la cartera morosa en las finanzas de los productores de medicamentos”, insistió Clara Rodríguez.

Los más afectados, según explica Clara Rodríguez, son los pacientes que, en medio de las decisiones de las EPS y los gestores farmacéuticos de reducir la compra de medicamentos, tienen que salir a la calle a comprar en el mercado lo que el sistema de seguridad social en salud debería suministrarles.

