¡No hay dudas que fue duro! El temblor de magnitud 5.8 fue sentido en el 72% del territorio colombiano

Minuto30.com .- El 72% del territorio colombiano reportó haber sentido el fuerte sismo de magnitud 5.8 que se registró en la madrugada de hoy, 10 de diciembre de 2025, con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander.

Extensa Percepción del Sismo

La intensidad del sismo generó una respuesta masiva por parte de la ciudadanía, lo que permitió a las autoridades recopilar datos de la amplia percepción del evento, según emitió un comunicado el Servicio Geológico de Colombia.

Reportes Ciudadanos: Se registraron 5.811 reportes enviados por la comunidad.

Municipios Afectados: El temblor fue sentido en 366 municipios del país.

Departamentos: El movimiento se percibió en 23 de los 32 departamentos de Colombia.

La intensidad maxima fue reportada en los municipios de Charalá, Gámbita, Lla Paz Malaga y Valle de San José en el departamento de Santander y en San Mateo en el departamento de Boyacá.

El sismo ocurrió a las 3:27 a.m. y, gracias a la información compartida por la gente, se pudo dimensionar rápidamente la gran extensión del territorio donde se sintió el movimiento.

Reporte del SGCOL

