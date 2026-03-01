«No hay cese al fuego»: Mindefensa ordena ofensiva total para proteger las elecciones en Colombia

Resumen: El mensaje del Ministerio es inequívoco: la prioridad absoluta es la defensa de la Constitución y la vida de los ciudadanos en el marco del certamen electoral. Según el comunicado, "la democracia es el corazón del Estado Social de Derecho y no puede ser intimidada por ninguna amenaza".

Minuto30.com .- A pocos días de que los colombianos acudan a las urnas para una nueva jornada democrática, el Ministerio de Defensa Nacional envió un mensaje de máxima contundencia a los grupos armados ilegales que pretenden desestabilizar el orden público.

A través de un pronunciamiento oficial, Pedro Arnulfo Sánchez, titular de la cartera de Defensa aclaró que no existen beneficios de cese al fuego y que la orden para la Fuerza Pública es enfrentar cualquier amenaza con rigor.

El mensaje del Ministerio es inequívoco: la prioridad absoluta es la defensa de la Constitución y la vida de los ciudadanos en el marco del certamen electoral. Según el comunicado, “la democracia es el corazón del Estado Social de Derecho y no puede ser intimidada por ninguna amenaza”.

Esta declaración se da en un contexto de alta tensión en diversas regiones del país, donde estructuras criminales han intentado presionar a la población civil. Ante esto, el Gobierno Nacional ha ratificado que la fuerza legítima del Estado se desplegará en todo el territorio para garantizar que el voto sea libre y seguro.

Colombia protege su democracia con la fuerza legítima del Estado.

Orden de operaciones: Contundencia y Derechos Humanos

El Ministro fue enfático en la hoja de ruta que deben seguir el Ejército y la Policía Nacional en las próximas semanas:



Ofensiva clara: Existe una instrucción directa de enfrentar con “total contundencia” a quienes pongan en riesgo la estabilidad de la República.

Sin treguas: Se reiteró que, en el actual escenario de seguridad, no se contemplan ceses al fuego que limiten el accionar de las tropas contra grupos al margen de la ley.

Lo que si puntualizó el alto funcionario es que todas las operaciones militares y policiales deberán ejecutarse bajo el estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el respeto a los Derechos Humanos (DD.HH.).