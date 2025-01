Resumen: Gremios de camioneros aseguran que no se ha declarado un paro durante el puente festivo y rechazan los rumores sobre cese de actividades, pero exigen cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional.

No habrá paro de camioneros en el puente festivo, aseguran las organizaciones transportadoras

Frente a los rumores sobre un posible paro de camioneros durante el puente festivo, los gremios transportadores han desmentido cualquier anuncio relacionado con la paralización de actividades. Aseguran que no se ha definido una «hora cero» para el cese de labores y que no habrá inconvenientes para los desplazamientos ni para el regreso de quienes concluyan sus vacaciones.

En un comunicado, las organizaciones señalaron que continúan en asamblea permanente, llevando a cabo procesos de consulta y socialización con sus bases. Aclararon que cualquier decisión futura será anunciada con la debida anticipación para evitar sorpresas o inconvenientes a la ciudadanía.

Aunque no se ha convocado a paro, los gremios expresaron su preocupación por el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional del acuerdo firmado el 6 de septiembre de 2024. Este acuerdo, según las organizaciones, no ha sido cumplido, lo que ha generado malestar en las bases transportadoras. Las autoridades aún no han implementado las recomendaciones acordadas, lo que ha llevado a los gremios a ratificar lo expresado en sus comunicados de diciembre de 2024.

En este contexto, las organizaciones pidieron al Gobierno mayor responsabilidad social, pues consideran que han sido cuatro meses de inacción en los que se han ignorado las recomendaciones y se han impuesto decisiones que afectan negativamente al sector transportador del país.

A pesar de las especulaciones en los últimos días, las organizaciones de camioneros reafirman su compromiso con el transporte durante este puente festivo, al mismo tiempo que exigen al Gobierno Nacional dar cumplimiento a los acuerdos previos para evitar mayores inconvenientes en el futuro.

