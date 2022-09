¡Atención!, No habrá JEP para narcos: Presidente del Senado

in

Desde Cartagena, el presidente del Senado, Roy Barreras adelantó que presentaran un proyecto de ley de sometimiento,“La sociedad colombiana exige seguridad jurídica, garantía de que los criminales no van a salir masivamente de las cárceles, en una feria de impunidades en la que la sociedad no tenga garantías de no repetición”, afirmó.

El proyecto estará enfocado en la no repetición, lo que significa, según Barreras, que quienes se acojan a la ley tendrán que comprometerse con la desarticulación efectiva de las estructuras criminales, además de evitar el reciclaje de los capos.

Sostiene Barreras que hay una exigencia innegociable y es la de efectividad penal “es decir, que una vez aprobada la ley, solo podrán beneficiarse de la rebaja de penas aquellos que dejen de matar”.

No recibirán beneficios quienes sigan asesinando lideres sociales, medioambientales o policiales. Este sometimiento será entonces a través de la justicia ordinaria, con mecanismos de alternatividad penal, pero no llegará a la JEP.