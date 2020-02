¡No habrá clásico en Italia! Por miedo a propagación del Coronavirus aplazan Juventus-Inter

Italia se ha convertido en uno de los países con más casos de Coronavirus registrados, y ante esta situación, esta nación ha tenido que tomar importantes medidas con el fin de que el virus no continúe propagándose, llevando incluso a cancelar o aplazar eventos, como lo es la Liga de fútbol, que no tendrá toda la acción que se esperaba este fin de semana, incluido el clásico entre Juventus e Inter de Milán.

Según lo anunció la liga de ese país, los compromisos se disputarán el próximo 13 de mayo y los demás compromisos aplazados son: Milan vs. Génova, Parma vs. SPAL, Sassuolo vs. Brescia y Udinese vs. Fiorentina.

La decisión se tomó con el fin de que estos compromisos se jueguen con público, pues estaba previsto que sí se jugara este fin de semana, aunque sin asistentes.