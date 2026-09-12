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    «No habrá atajos ni privilegios»: contundente respuesta del Gobierno De La Espriella a la propuesta de alias «Pinocho»

    La institucionalidad invitó a alias «Pinocho» a pasar de las declaraciones mediáticas a los hechos

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Una semana y se acaba el plazo! De La Espriella ordenó coordinar sometimiento de alias ‘Pinocho’
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    «No habrá atajos ni privilegios»: contundente respuesta del Gobierno De La Espriella a la propuesta de alias «Pinocho»

    Resumen: Tras las declaraciones entregadas por el máximo líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada a la periodista Salud Hernández, el Ministerio de Justicia emitió un pronunciamiento oficial advirtiendo que cualquier intención de entrega deberá enmarcarse estrictamente en la Constitución y sin beneficios excepcionales.

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    Minuto30.com .- El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, le cerró la puerta a cualquier posibilidad de negociación política o acuerdo alternativo con Fredy Castillo Carrillo, conocido en el mundo del crimen con el alias de «Pinocho.

    La respuesta oficial del Ejecutivo se da luego de que el máximo líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada manifestara su intención de buscar acercamientos con el Gobierno durante una reciente entrevista concedida a la periodista Salud Hernández. Ante esto, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en cabeza de Iván Cancino, fue enfático en señalar que el ordenamiento jurídico colombiano ya tiene establecidos los mecanismos para el sometimiento.

    Las líneas rojas del Gobierno

    Siguiendo instrucciones directas del jefe de Estado, la cartera de Justicia le aclaró a Castillo Carrillo que el único camino viable es acudir ante las autoridades competentes y formalizar su voluntad a través de los canales institucionales. El comunicado fijó las condiciones innegociables del Ejecutivo:

    Cero concesiones: No se otorgarán atajos, privilegios, ni se firmarán acuerdos que estén por fuera del marco de la Constitución y la ley.

    Enfoque en las víctimas: Cualquier actuación o proceso de sometimiento deberá garantizar los derechos fundamentales de las víctimas, contribuyendo de manera efectiva a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

    Ofensiva militar: El Estado no detendrá su accionar. El Ministerio advirtió que se mantendrá la ofensiva frontal contra las organizaciones criminales en todo el territorio nacional.

    El mensaje final para alias ‘Pinocho’

    El pronunciamiento concluyó con un ultimátum claro para Castillo Carrillo y otras estructuras armadas: «Quienes persistan en la ilegalidad enfrentarán toda la capacidad del Estado; quienes decidan someterse deberán hacerlo bajo las reglas vigentes y responder por sus actos».

    Finalmente, la institucionalidad invitó a alias «Pinocho» a pasar de las declaraciones mediáticas a los hechos, materializando su intención de entrega bajo el procedimiento legal correspondiente.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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