¡No ha pagado lo suficiente! Tribunal Superior de Bogotá no aprueba preacuerdo de Olmedo López por caso UNGRD

Resumen: La defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado José Luis Moreno, presentara una apelación contra la decisión emitida en mayo de 2025

Minuto30.com .- El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la decisión de no aprobar el preacuerdo establecido entre la Fiscalía General de la Nación y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, por su participación en el sonado escándalo de corrupción al interior de la entidad.

La determinación se da luego de que la defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado José Luis Moreno, presentara una apelación contra la decisión emitida en mayo de 2025 por el juez quinto penal de Bogotá, quien en primera instancia ya había rechazado este beneficio judicial.

El tribunal fundamentó su rechazo en las inconsistencias detectadas en el monto de la sanción económica propuesta frente a la gravedad de las conductas cometidas. El despacho consideró que López estaría pagando una cifra muy baja en relación con el daño causado y la magnitud de sus acciones.

En concreto, la magistrada a cargo exigió que la reparación económica también debe contemplar y castigar el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Es decir, si se comprueba que el exdirector desvió recursos públicos y además los repartió entre otras personas, la multa debe ser proporcional a ese daño patrimonial y reflejar la totalidad de los actos de corrupción, no solo una parte de los delitos imputados.