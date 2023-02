in

Tata Becerra se ha ganado los corazones de un gran número de colombianos en redes sociales por su carisma y estilo sencillo a la hora de hablarle a sus más de 1.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. La esposa de Peter Manjarrés suele compartir fragmentos de sus viajes, del cuidado de sus hijas Mariana y María del Carmen, así como de su relación con el artista.

En el marco del Carnaval de Barranquilla, llamó la atención a los internautas que la pareja no fue vista junta por lo que se preguntaron si algo no andaría bien en su relación. La creadora de contenido aclaró la situación a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta e Instagram, pues reveló que se distanciaron por una situación delicada.

¿Qué pasó?

La razón por la que no se vio al cantante junto a su esposa y sus hijas se debió a que estas viajaron a acompañar a la madre de Peter, Imelda Romero, quien padece un agresivo cáncer de colon. El artista se presentó en el Metro Concierto el 18 de febrero junto a varios artistas como Ryan Castro y Juan Luis Guerra.

“Ustedes no se imaginan cómo tengo de lleno con esta pregunta de por qué no pasé los Carnavales en Barranquilla, no estamos pasando por una situación fácil en la familia con mi suegra, está bastante delicada”, explicó Becerra.

La creadora de contenido sostuvo que la decisión de dividirse el tiempo fue para que el cantante cumpliera con sus compromisos artísticos, mientras ellas hacían compañía a la mujer.

“Decidimos dividirnos para que las niñas y yo estuviéramos con mi suegra mientras Peter terminaba los Carnavales en Barranquilla y gracias a dios llega mañana”, agregó.

“Me le quito el sombrero a Peter por hacer un gran Carnaval, poder cumplir con todas sus presentaciones, por todo lo que está pasando, pues, pero bueno todo en el tiempo de Dios”, puntualizó Becerra. Asimismo, la empresaria publicó una historia en Instagram en el que se le vio junto a sus hijas enviándole un mensaje de cariño al artista. “Apoyándote hoy, mañana y siempre. Te adoramos”, escribió.

La salud de Imelda Romero ha preocupado al cantante, pues su salud se ha visto deteriorada en los últimos meses.“Una enfermedad muy compleja, dos años que no han sido fáciles. Ella disfruta que yo haga música. El orgullo más grande para ella es ser mamá de Peter Manjarrés, yo creo que lo que soy hoy en día se lo debo a ella, todos saben la debilidad que tengo por mi mamá”, Dijo el artista.

Tras el éxito en sus presentaciones en el Carnaval de Barranquilla, se espera que el artista se reúna con su madre y demás miembros de su familia.

