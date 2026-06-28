Resumen: Las autoridades recomiendan tener siempre a mano un kit de emergencias, identificar las rutas de evacuación en casa y, sobre todo, informarse

¡No fue un sueño! En Colombia, tembló muy duro esta madrugada

Minuto30.com .- Si usted fue de los que se despertó «de la nada» en la madrugada de este domingo 28 de junio con la sensación de que la cama se movía, no fue un sueño. Un evento sísmico sacudió buena parte del territorio nacional, generando alarma entre los ciudadanos que a esa hora descansaban.

Aunque en redes sociales muchos usuarios reportaron haberlo sentido «muy duro», las autoridades entregaron el consolidado técnico que explica el alcance real del movimiento telúrico.

El reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín preliminar indicando una magnitud de 4.0 con epicentro en Condoto, pero minutos después actualizó y corrigió los datos oficiales del sismo, confirmando las siguientes cifras:

Hora local: 03:39 a. m.

Magnitud: 4.3

Profundidad: 86 kilómetros (profundidad intermedia).

Epicentro exacto: San José del Palmar, departamento del Chocó.

¿Por qué se sintió en tantas ciudades si fue de 4.3?

A pesar de que una magnitud de 4.3 se considera moderada y no suele generar daños estructurales, la clave de por qué tantas personas lo sintieron con fuerza radica en su profundidad (86 km). Los sismos de profundidad intermedia permiten que las ondas sísmicas viajen mayores distancias y se sientan en un radio mucho más amplio.

Por esta razón, el temblor fue reportado por ciudadanos en varios departamentos y ciudades principales, entre ellas:

Medellín (Antioquia)

Pereira y resto del Quindío (Eje Cafetero)

Cali (Valle del Cauca)

Bogotá (Cundinamarca)

Mantenga la calma

Aunque despertarse por un sismo genera mucho susto, es importante recordar que Colombia es un país sísmicamente activo. Las autoridades recomiendan tener siempre a mano un kit de emergencias, identificar las rutas de evacuación en casa y, sobre todo, informarse únicamente a través de canales oficiales como el Servicio Geológico Colombiano para evitar la propagación de pánico innecesario.

Reportes del @Sgcol