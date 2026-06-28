Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡No fue un sueño! En Colombia, tembló muy duro esta madrugada

    Las autoridades recomiendan tener siempre a mano un kit de emergencias, identificar las rutas de evacuación en casa y, sobre todo, informarse

    Publicado por: SoloDuque

    temblor sismo
    ¡No fue un sueño! En Colombia, tembló muy duro esta madrugada

    Resumen: Las autoridades recomiendan tener siempre a mano un kit de emergencias, identificar las rutas de evacuación en casa y, sobre todo, informarse

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Si usted fue de los que se despertó «de la nada» en la madrugada de este domingo 28 de junio con la sensación de que la cama se movía, no fue un sueño. Un evento sísmico sacudió buena parte del territorio nacional, generando alarma entre los ciudadanos que a esa hora descansaban.

    Aunque en redes sociales muchos usuarios reportaron haberlo sentido «muy duro», las autoridades entregaron el consolidado técnico que explica el alcance real del movimiento telúrico.
    El reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano

    El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín preliminar indicando una magnitud de 4.0 con epicentro en Condoto, pero minutos después actualizó y corrigió los datos oficiales del sismo, confirmando las siguientes cifras:

    Hora local: 03:39 a. m.

    Magnitud: 4.3

    Profundidad: 86 kilómetros (profundidad intermedia).

    Epicentro exacto: San José del Palmar, departamento del Chocó.

    ¿Por qué se sintió en tantas ciudades si fue de 4.3?

    A pesar de que una magnitud de 4.3 se considera moderada y no suele generar daños estructurales, la clave de por qué tantas personas lo sintieron con fuerza radica en su profundidad (86 km). Los sismos de profundidad intermedia permiten que las ondas sísmicas viajen mayores distancias y se sientan en un radio mucho más amplio.

    Por esta razón, el temblor fue reportado por ciudadanos en varios departamentos y ciudades principales, entre ellas:

    Medellín (Antioquia)

    Pereira y resto del Quindío (Eje Cafetero)

    Cali (Valle del Cauca)

    Bogotá (Cundinamarca)

    Mantenga la calma

    Aunque despertarse por un sismo genera mucho susto, es importante recordar que Colombia es un país sísmicamente activo. Las autoridades recomiendan tener siempre a mano un kit de emergencias, identificar las rutas de evacuación en casa y, sobre todo, informarse únicamente a través de canales oficiales como el Servicio Geológico Colombiano para evitar la propagación de pánico innecesario.

    Reportes del @Sgcol

    Temblor del 28 de junio

    Temblor del 28 de junio

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.