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    «No fue un ataque»: Mindefensa aclara causas de explosiones en accidente de Hércules en Putumayo

    Siete aeronaves están dedicadas exclusivamente a salvar la vida de los soldados heridos

    Publicado por: SoloDuque

    «No fue un ataque»: Mindefensa aclara causas de explosiones en accidente de Hércules en Putumayo

    Resumen: El Gobierno Nacional ha activado una de las operaciones de evacuación aeromédica más grandes de los últimos años. Siete aeronaves están dedicadas exclusivamente a salvar la vida de los soldados heridos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Tras una reunión de emergencia liderada por el ministro Pedro Sánchez y la cúpula militar, el Gobierno Nacional entregó detalles técnicos definitivos sobre el siniestro del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo. La principal conclusión busca dar tranquilidad al país: no hay indicios de un ataque por parte de grupos armados ilegales.

    La verdad tras las explosiones en los videos

    Ante la circulación de videos en redes sociales donde se escuchan detonaciones en el lugar del siniestro, el Ministerio de Defensa aclaró que estos ruidos no corresponden a ráfagas de fusil o ataques externos.

    Evacuación de soldados heridos tras accidente aéreo de un Hércules en Putumayo. Foto: MinDefensa

    “Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó”, explicó el Ministerio. Este fenómeno es común en accidentes de transporte militar de personal armado y fue lo que generó la confusión inicial sobre un posible hostigamiento.

    Puntos clave del reporte oficial

    El ministro Sánchez confirmó cinco datos fundamentales para entender la magnitud de la tragedia:

    Ubicación exacta: El avión cayó a solo 1,5 kilómetros de la pista, segundos después del despegue.

    Estado del avión: La aeronave contaba con todos sus certificados de aeronavegabilidad al día y la tripulación estaba altamente cualificada.

    Evacuación de soldados heridos tras accidente aéreo de un Hércules en Putumayo. Foto: MinDefensa

    Ruta: El vuelo se dirigía hacia Puerto Asís, también en el departamento del Putumayo.

    Víctimas: Aunque se han evacuado decenas de heridos, el listado final de víctimas fatales solo se entregará una vez se complete el reconocimiento en la zona del desastre, que quedó afectada por el fuego.

    Un hospital en el aire: El despliegue médico

    El Gobierno Nacional ha activado una de las operaciones de evacuación aeromédica más grandes de los últimos años. Siete aeronaves están dedicadas exclusivamente a salvar la vida de los soldados heridos:

    Puente aéreo masivo: Un C-130 (50 camillas) y un C-295 (24 camillas) lideran el traslado.

    Equipos especializados: Aviones King Air y helicópteros UH-60 medicalizados, junto a tres naves del Ejército (DAVAA), operan sin descanso.

    Apoyo conjunto: La Armada Nacional y la Policía Nacional aseguran el perímetro y apoyan el rescate de cuerpos.

    Evacuación de soldados heridos tras accidente aéreo de un Hércules en Putumayo. Foto: MinDefensa

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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