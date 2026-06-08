Resumen: Con este amargo desenlace, Atlético Nacional pospone nuevamente la celebración de su decimonovena corona en el fútbol profesional colombiano, cerrando un semestre que termina en profunda decepción para su hinchada.

«No fue hoy el día»: Atlético Nacional no pudo ante Junior y aplaza el sueño de la estrella 19

Minuto30.com .- El anhelo de bordar una nueva estrella en el escudo tendrá que esperar. En una noche amarga para la hinchada ‘verdolaga’ en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional no logró doblegar a un Junior de Barranquilla que, pese a mostrarse falto de espíritu y sin mayor propuesta ofensiva, consiguió el resultado para dejar al equipo antioqueño con las manos vacías.

Un partido trabado y sin brillo

A pesar del empuje de su gente y de tener la obligación de buscar el partido, el cuadro verde careció de la claridad y la contundencia necesarias en el último cuarto de cancha. Frente a ellos se paró un Junior que, si bien estuvo lejos de su mejor versión futbolística y apostó por un juego sumamente conservador, logró plantear un cerrojo que Nacional fue incapaz de romper.

Falta de ideas: Nacional tuvo la iniciativa, pero chocó constantemente contra el bloque defensivo del conjunto ‘tiburón’, fallando en la definición.

Un rival apático: Los asistentes y analistas coincidieron en que Junior mostró una versión deslucida, dedicándose a quemar tiempo y defendiendo el resultado sin proponer espectáculo.

La frustración en casa: El pitazo final selló la decepción de miles de aficionados que colmaron las tribunas con la esperanza de celebrar un nuevo campeonato y vieron cómo se les escapaba el título.

La esquiva estrella 19

Con este amargo desenlace, Atlético Nacional pospone nuevamente la celebración de su decimonovena corona en el fútbol profesional colombiano, cerrando un semestre que termina en profunda decepción para su hinchada.

Ahora, el equipo deberá hacer autocrítica, replantear su estrategia y pasar la página de cara al torneo del segundo semestre, mientras la ciudad asimila el golpe de una final que se escapó en su propia casa ante un rival que hizo lo mínimo para sobrevivir.