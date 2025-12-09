¡No fue Daniel Muñoz! Revelan la identidad del futbolista detenido en un bar de Londres

Minuto30.com .- El futbolista británico de 29 años, Ivan Toney, fue arrestado en el centro de Londres la mañana del sábado bajo sospecha de haber cometido varios delitos.

Toney fue detenido en un bar por la policía londinense por sospecha de dos cargos de agresión y uno de altercado. Tras ser interrogado, fue puesto en libertad bajo fianza mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

Ivan Toney actualmente juega como delantero en el equipo Brentford FC de la Premier League inglesa.

Confusión con Daniel Muñoz

El incidente generó confusión en los medios debido a noticias iniciales que indicaban que un jugador, sin que se revelara su identidad, y que milita en el fútbol inglés había sido detenido por una gresca en el centro de Londres.

Esta información llevó erróneamente a algunos reportes a señalar al jugador paisa Daniel Muñoz que juega en Crystal Palace como el protagonista de la bochornosa noticia, antes de que se confirmara que la identidad del jugador “que además no es extranjero” era Ivan Toney.

