¡No fue Daniel Muñoz! Revelan la identidad del futbolista detenido en un bar de Londres

    futbolist detenido en londres
    Captura de video publicado en youtube, propiedad exclusiva de The Sun Football. Créditos a quien corresponda
    Resumen: El incidente generó confusión en los medios debido a noticias iniciales que indicaban que un jugador, sin que se revelara su identidad

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El futbolista británico de 29 años, Ivan Toney, fue arrestado en el centro de Londres la mañana del sábado bajo sospecha de haber cometido varios delitos.

    Toney fue detenido en un bar por la policía londinense por sospecha de dos cargos de agresión y uno de altercado. Tras ser interrogado, fue puesto en libertad bajo fianza mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

    Ivan Toney actualmente juega como delantero en el equipo Brentford FC de la Premier League inglesa.

    Confusión con Daniel Muñoz

    El incidente generó confusión en los medios debido a noticias iniciales que indicaban que un jugador, sin que se revelara su identidad, y que milita en el fútbol inglés había sido detenido por una gresca en el centro de Londres.

    Esta información llevó erróneamente a algunos reportes a señalar al jugador paisa Daniel Muñoz que juega en Crystal Palace como el protagonista de la bochornosa noticia, antes de que se confirmara que la identidad del jugador “que además no es extranjero” era Ivan Toney.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

