Resumen: Las autoridades francesas, tras realizar las respectivas investigaciones, tomaron la versión de Laguna y las pruebas del lugar para esclarecer el caso.

¿No fue como ella lo contó? Escándalo en Cannes por «ataque con tijeras» entre estilista y exMiss Venezuela

Minuto30.com .- El escándalo que sacudió las redes sociales durante el Festival de Cine de Cannes ha dado un giro de 180 grados. Luego de que circularan fuertes y alarmantes rumores sobre una supuesta agresión brutal en una habitación de hotel, el reconocido estilista de celebridades, Giovanny Laguna, salió en libertad y contó la verdadera versión de los hechos que involucraron a la modelo y ex reina de belleza venezolana, Andrea del Val.

Las primeras versiones —que rápidamente se viralizaron— aseguraban que el asesor de imagen había atacado a la modelo con unas tijeras tras una fuerte discusión, acusaciones que finalmente fueron desmentidas por las autoridades y el propio implicado.

La versión oficial: Un desafortunado accidente

Tras recuperar su libertad, Giovanny Laguna rompió el silencio para limpiar su imagen y explicar detalladamente qué fue lo que realmente ocurrió en la habitación del hotel, descartando cualquier tipo de violencia intencional.

Según las declaraciones del estilista venezolano, la herida y el sangrado que presentó Andrea del Val fueron producto de un accidente fortuito.

En medio de una confusión en la que él intentaba quitarle un teléfono celular, Laguna se tropezó accidentalmente con un aro de luz que pertenecía a una amiga que se estaba arreglando en ese momento.

El impacto de la caída con el equipo de iluminación fue lo que accidentalmente golpeó a la ex reina de belleza, ocasionándole la lesión en el rostro, y no un ataque con tijeras como se especuló malintencionadamente en un principio.

Libertad y absolución en Francia

Las autoridades francesas, tras realizar las respectivas investigaciones, tomaron la versión de Laguna y las pruebas del lugar para esclarecer el caso.

Al comprobarse que se trató de un accidente y no de un acto de violencia premeditada, la policía de Cannes decidió dejar en libertad al estilista de celebridades, siendo declarado inocente de las graves acusaciones de agresión física que pesaban en su contra.

En sus primeras declaraciones como hombre libre, Laguna aprovechó para agradecer a las autoridades francesas por su colaboración, su profesionalismo durante el proceso y por permitir que la verdad saliera a la luz rápidamente, poniendo fin a una de las polémicas más sonadas de esta edición del festival.

Encuentre en este enlace la versión del estilista