¡No hubo fraude! Misiones internacionales avalan elecciones presidenciales en Colombia

Colombia votó el 31 de mayo para elegir en primera vuelta a los dos finalistas a la presidencia: Abelardo de la Espriella fue el ganador indiscutible con una votación superior a los 10 millones 300 mil votos

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Resumen: Los pronunciamientos de los observadores internacionales cobran especial relevancia política, ya que se producen justo después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, y su candidato aliado, Iván Cepeda, realizaran declaraciones públicas denunciando un presunto "fraude" en el marco de la primera vuelta presidencial.

Minuto30.com .- Tras la jornada electoral del pasado 31 de mayo, las misiones internacionales de observación del Centro Carter y de la Unión Europea (UE) emitieron sus informes preliminares.

Ambas entidades coincidieron en destacar la transparencia del proceso, emitiendo un parte de tranquilidad que choca directamente con la narrativa de presuntas irregularidades impulsada por el oficialismo.

El contraste con las denuncias del Gobierno

Los pronunciamientos de los observadores internacionales cobran especial relevancia política, ya que se producen justo después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, y su candidato aliado, Iván Cepeda, realizaran declaraciones públicas denunciando un presunto «fraude» en el marco de la primera vuelta presidencial.

Frente a estas afirmaciones, las misiones de observación fueron enfáticas en desestimar cualquier indicio de manipulación, respaldando la institucionalidad del país.

Misión de la Unión Europea: «Cero indicios de fraude»

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea fue categórica al desmentir los señalamientos de la campaña oficialista y desestimar los rumores de irregularidades. El jefe de la misión europea, Esteban González Pons, entregó un reporte contundente:

González Pons afirmó tajantemente: «Podemos descartar cualquier manipulación de los datos, del preconteo y del escrutinio».

La misión señaló que, más allá de las declaraciones públicas, ningún candidato ha reportado irregularidades sustentadas formalmente y reiteró que no existe ningún indicio real de fraude en el proceso electoral.

El balance del Centro Carter: Transparencia y llamado al respeto

Por su parte, el Centro Carter elogió el desarrollo pacífico de las elecciones y resaltó el trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, catalogándola como una organización profesional y con experiencia.

En un claro mensaje frente a la polarización y las denuncias de fraude, la misión destacó:

La directora de la misión, Jennie Lincoln, hizo un llamado a todos los actores políticos a respetar la labor de las comisiones escrutadoras y el proceso electoral «que está funcionando como debe».

Resaltaron la alta afluencia de votantes y una cifra récord de ciudadanos involucrados. Recordaron que Colombia tiene una larga tradición de aceptación de resultados, lo cual fortalece la cultura democrática frente a la polarización.

Aunque reconocieron que los comicios se celebraron bajo tensiones y amenazas de grupos armados en ciertas zonas, subrayaron el importante vínculo entre el ejercicio del voto libre y la construcción de paz.