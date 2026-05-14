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    ¡No faltó al que no le gustó! Las sorpresas y los «olvidados» en la prelista de 55 de la Selección Colombia

    ¡Se prendió el debate! La extensa lista cuenta con los grandes referentes de la Selección pero también dejó por fuera a varias figuras

    Publicado por: SoloDuque

    Última llamada: La Selección Colombia se juega el tiquete al Mundial y Néstor Lorenzo presentará a sus elegidos titulares
    El entrenador Néstor Lorenzo en una imagen de archivo. Foto: FCF
    ¡No faltó al que no le gustó! Las sorpresas y los «olvidados» en la prelista de 55 de la Selección Colombia

    Resumen: A pesar del buen momento de la Selección, el refrán de "nunca llueve a gusto de todos" se hizo sentir con fuerza

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    Minuto30.com .- El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, destapó sus cartas y entregó la prelista de 55 jugadores bloqueados para los próximos retos de la ‘Tricolor. Como es costumbre en este país futbolero, la convocatoria trajo alegrías, grandes sorpresas y, por supuesto, una avalancha de quejas en las redes sociales por los nombres que brillaron por su ausencia.

    Durante la rueda de prensa oficial, el timonel argentino intentó bajarle la temperatura a las críticas y envió un mensaje de unión a la hinchada:

    «Quiero que lo disfrutemos, es una fiesta, hicimos las cosas bien, la Selección ilusionó a la gente», expresó Lorenzo.

    Los nombres que están y la cuota del fútbol colombiano

    La extensa lista cuenta con los grandes referentes de la Selección y de la actualidad en el exterior, encabezados por figuras indiscutibles como Luis Díaz, Daniel Muñoz, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y el letal

    Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la inclusión de jugadores que vienen haciendo méritos o que regresan al radar de la ‘Tricolor’, como Aldair Quintana, Kevin Viveros, Johan Rojas y los siempre polémicos Sebastián Villa y Jhon Jader Durán.

    No pasó inadvertido la inclusión de David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y Sebastián Gómez, quienes no están en el radar de muchos.

    Por otro lado, el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) logró meter a cinco representantes en este primer filtro de 55 cupos, siendo Atlético Nacional el equipo que más jugadores aporta:

    Andrés Román (Atlético Nacional)

    David Ospina (Atlético Nacional)

    Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)

    Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe)

    Junior Hernández (Deportes Tolima)

    los 55 de la seleccion colombia

    Foto: FCF

    ¡Estallaron las redes! Los «olvidados» por Lorenzo

    A pesar del buen momento de la Selección, el refrán de «nunca llueve a gusto de todos» se hizo sentir con fuerza. Apenas salió el listado, los hinchas se volcaron a las redes sociales (X, Facebook e Instagram) para reclamar por aquellos jugadores que, a su juicio, merecían un lugar en la prelista por su buen nivel actual o su peso histórico.

    El clamor popular y la lluvia de críticas se concentró en ausencias coo las de Luis Sinisterra, Roger Martínez, Alfredo Morelos, Hugo Rodallega, Rafael Carrascal, Frank Fabra y Luis Fernando Muriel, entre otros.

    El debate está servido en la mesa. Ahora, el cuerpo técnico tendrá la difícil tarea de depurar esta lista de 55 para conformar el grupo definitivo que vestirá los colores de la Selección en su próximo compromiso.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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