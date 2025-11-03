Resumen: A sus 19 años y en medio de una ardua recuperación, Erika Vanessa Echeverry, sobreviviente del trágico accidente en el Puente de la Madre Laura, se convierte en un símbolo de resiliencia

«No Estoy Muerta»: Erika Vanessa, sobreviviente de accidente en el puente de la Madre Laura, lucha por su vida tras 17 Fracturas

Minuto30.com .- Erika Vanessa Echeverry, la joven que cayó del Puente de la Madre Laura el pasado 2 de octubre en un trágico accidente, rompió el silencio este lunes 3 de noviembre para desmentir rumores sobre su estado: No ha muerto.

A pesar de la gravedad de sus heridas, la joven de 19 años se encuentra hospitalizada y en proceso de recuperación.

Erika Vanessa relató que el día del accidente iba con su amigo y compañero de universidad, Sebastián Vélez, quien lamentablemente falleció. «Íbamos para las 68 a comer ensalada de frutas,» cuenta. Sobre el momento exacto de la caída, confiesa: «Decirte mucho sobre cómo pasó el accidente no puedo, porque la verdad yo no recuerdo.»

Hipótesis del accidente

La versión que se maneja del accidente, confirma Erika, estaría basada en el croquis de tránsito; al parecer fue provocado por un tercero. «Aparentemente una camioneta gris… un carro gris nos chocó la llanta de atrás y obviamente Sebastián perdió el control y nos fuimos al vacío,» relató Erika.

17 Fracturas Graves

La caída causó daños devastadores en el cuerpo de la joven de 19 años. Ella detalla que cayó sobre su lado izquierdo, lo que le causó 17 fracturas en total, incluyendo el pie, la mano, el codo, la pelvis, el sacro y la cara.

Van siete cirugías y aun hay dos pendientes

Desde el 2 de octubre, Erika ha pasado por el quirófano en siete ocasiones para reconstruir su cuerpo. Mencionó la complejidad de las lesiones: el codo fue reconstruido, la pelvis ya está fija con platinas, y solo en el sacro le hicieron dos cirugías. Aún le quedan pendientes dos intervenciones más: la cirugía del rostro (este miércoles) y la cirugía del pie.

El Desenlace trágico de Sebastián Vélez

Erika confirmó el triste fallecimiento de su amigo y compañero, Sebastián Vélez, de quien reitera no tenían una relación sentimental, solo eran amigos de Universidad. «A Sebastián lo llevaron para el Pablo Tobón, pero él sí falleció lastimosamente, tristemente,» relató la joven sobreviviente del grave accidente ocurrido hace un mes.

Erika envía un mensaje de fe y motivación

A sus 19 años y en medio de una ardua recuperación, Erika Vanessa Echeverry, sobreviviente del trágico accidente en el Puente de la Madre Laura, se convierte en un símbolo de resiliencia. La joven, actualmente internada en la Clínica Alma Mater, ha expresado su profunda gratitud y motivación a pesar de la gravedad de sus heridas.

Se mantiene optimista y agradecida por la oportunidad de vivir: «Me encuentro bien, gracias a Dios, estable, súper motivada y con ganas de seguir viviendo.»

A pesar de las múltiples cirugías que ha tenido y las que le faltan, su fe es la base de su fortaleza. Desde su cama de hospital, envía un mensaje de fuerza y esperanza a todos aquellos que han seguido su historia y deja en claro que hay Erika «para rato».

