«No estaba en brazos del amor, me iban a matar»: Petro y su excusa para no llegar antes a Montería

Minuto30.com .- Tras un retraso a su llegada a Montería el pasado lunes 9 de febrero, el presidente Gustavo Petro rompió el silencio este martes durante el Consejo de Ministros en la capital cordobesa. El mandatario reveló que su ausencia se debió a la detección de un sofisticado plan para asesinarlo, el cual lo obligó a permanecer en el aire, sobrevolando mar abierto, durante cuatro horas.

Y es que esta demora ha generado todo tipo de especulaciones, sumados a unos videos que circulan en redes.

Con una frase contundente, Petro salió al paso de las críticas por su demora: “Tengo que confesar que no pude venir en dos días, no por estar en brazos del amor, sino escapándome de que me maten”.

Revelaciones hechas la tarde de este martes, coincidiendo con un frustrado intento de secuestro a la senadora del movimiento MAIS, Aida Quilcué, quien logró ser rescatada por la Guardia Indígena con apoyo del Ejército.

Sobrevoló en mar abierto 4 horas

Petro detalló que la nueva amenaza contemplaba un ataque armado contra una de las aeronaves de la comitiva presidencial.

“Por eso, anoche no pude llegar a tiempo, porque no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar y llegué a done no debía llegar”, explicó el mandatario sobre los cambios de última hora en su itinerario por seguridad y agregó en su intervención “tuve que sobrevolar en mar abierto durante cuatro horas” por que temían que dispararan contra su helicóptero en el que iba con sus hijos.

“Frustrado atentado” antes de la visita a Trump ¿Un complot interno?

Según el Jefe de Estado, hace algunos días se habría conocido de otro atentado que tenía un objetivo geopolítico claro: impedir su encuentro estratégico con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La revelación más inquietante que hacía el Presidente es el hecho que presuntamente involucra a la Policía Nacional. El presidente mencionó, revela La FM, la existencia de un supuesto complot liderado por un alto oficial de la institución, quien presuntamente pretendía drogarlo para sacarlo de circulación.

La Policía Nacional exige nombres

Las declaraciones al parecer han generado un terremoto institucional. Según La FM, la cúpula de la Policía Nacional solicitará formalmente al presidente Petro el nombre del oficial implicado en el supuesto plan para suministrarle sustancias.

La institución ha manifestado que, de existir tal conspiración, se deben “tomar cartas en el asunto” de manera inmediata, pues se trataría de una traición al más alto nivel de la seguridad nacional.