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    «No es una fiesta que necesite invitación»: Fico Gutiérrez estalla tras inadmisión a Bomberos de Medellín en Venezuela

    «Es una emergencia. No es una fiesta que necesite invitación. Pobre Venezuela y pobre Colombia con estos arrogantes soberbios»: Fico

    Publicado por: SoloDuque

    Pese a la necesidad que tiene Venezuela de rescatistas profesionales, los bomberos de Medellín no han podio ingresar al pais y se encuentran en el aeropuerto desde hace más de 4 horas
    Pese a la necesidad que tiene Venezuela de rescatistas profesionales, los bomberos de Medellín no han podio ingresar al pais y se encuentran en el aeropuerto desde hace más de 4 horas. Foto: Fico
    «No es una fiesta que necesite invitación»: Fico Gutiérrez estalla tras inadmisión a Bomberos de Medellín en Venezuela

    Resumen: Gutiérrez no ocultó su indignación frente a la inoperancia institucional y lanzó fuertes críticas tanto al régimen venezolano

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    Minuto30.com .- Una nueva polémica diplomática y humanitaria se desata en medio de la devastación. El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, denunció públicamente que las autoridades venezolanas impidieron el ingreso del equipo de Bomberos de la ciudad, el cual había sido enviado para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras los fuertes sismos que sacudieron al país vecino.

    Retenidos en el aeropuerto

    A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el mandatario local calificó la situación como un completo «absurdo». El escuadrón de emergencia, articulado por la Alcaldía y el DAGRD, viajó con el propósito de ayudar a salvar vidas, pero se topó con un muro burocrático.

    De acuerdo con el reporte entregado por el alcalde, los rescatistas antioqueños quedaron retenidos en una sala de espera de un aeropuerto en territorio venezolano durante más de cuatro horas, sin recibir la autorización migratoria y operativa para desplegarse en la zona cero.

    bomberos med en venezuela2

    Pese a la necesidad que tiene Venezuela de rescatistas profesionales, los bomberos de Medellín no han podio ingresar al pais y se encuentran en el aeropuerto desde hace más de 4 horas. Foto: Fico

    Duras críticas a las autoridades de ambos países

    Gutiérrez no ocultó su indignación frente a la inoperancia institucional y lanzó fuertes críticas tanto al régimen venezolano como a la postura adoptada por el gobierno de Colombia en medio de la crisis:

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    Contra las autoridades de Venezuela: Cuestionó que se le niegue la entrada a personal experto justo cuando el pueblo venezolano necesita desesperadamente atención y maquinaria para la búsqueda de sobrevivientes y la recuperación de cuerpos.

    Contra el gobierno de Colombia: Criticó la directriz nacional que exige que toda la ayuda deba ser estrictamente coordinada con ellos, priorizando el protocolo por encima de la urgencia humanitaria.

    «Señores, es una tragedia. Es una emergencia. No es una fiesta que necesite invitación. Pobre Venezuela y pobre Colombia con estos arrogantes soberbios. Se trata de la vida de la gente», sentenció de manera contundente el alcalde de Medellín, lamentando que las trabas políticas obstaculicen el auxilio oportuno.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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