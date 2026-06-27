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    «No es una carrera para repartirse cargos»: la dura advertencia del vicepresidente electo a la cancillería de Petro

    Restrepo confirmó que le ha solicitado formalmente a la Cancillería suspender de manera inmediata todos los nombramientos en provisionalidad

    Publicado por: SoloDuque

    jose manuel restrepo vicepresidente de colombia
    «No es una carrera para repartirse cargos»: la dura advertencia del vicepresidente electo a la cancillería de Petro

    Resumen: "Los últimos días del gobierno saliente no pueden ser una carrera contrarreloj para repartirse cargos" sentenció el vecepresidente José Manuel Restrepo

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    Minuto30.com .- El proceso de empalme presidencial en Colombia sube de temperatura. El vicepresidente electo y coordinador general del empalme, José Manuel Restrepo Abondano, lanzó una contundente advertencia al gobierno saliente respecto a los movimientos burocráticos de último minuto en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    A través de sus canales oficiales, Restrepo confirmó que le ha solicitado formalmente a la Cancillería suspender de manera inmediata todos los nombramientos en provisionalidad correspondientes a la carrera diplomática y consular.

    Instrucción directa del presidente electo

    Esta directriz no es una solicitud aislada, sino una orden emanada desde lo más alto del nuevo mandato. Según detalló el vicepresidente electo, la exigencia se realiza bajo la instrucción directa del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, con el objetivo de proteger la institucionalidad en las semanas previas a la posesión del 7 de agosto.

    El mensaje de Restrepo fue tajante frente a las prácticas del gobierno que entrega el poder; cuestionó la aparente celeridad con la que se están asignando puestos en embajadas y consulados en la recta final de la actual administración.

    Restrepo reiteró que el equipo de empalme vigilará con lupa cada movimiento administrativo y presupuestal.

    «Los últimos días del gobierno saliente no pueden ser una carrera contrarreloj para repartirse cargos. Como vicepresidente electo ejerceré todas mis competencias para garantizarles a los colombianos un proceso transparente», sentenció Restrepo Abondano.

    La solicitud pone sobre la mesa el tenso ambiente que se vive en los corredores diplomáticos y marca la postura estricta que asumirá la administración De la Espriella frente al manejo de las relaciones exteriores.

    Comunicado

    restrepo llamado a cancilleria

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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