Resumen: "Los últimos días del gobierno saliente no pueden ser una carrera contrarreloj para repartirse cargos" sentenció el vecepresidente José Manuel Restrepo

«No es una carrera para repartirse cargos»: la dura advertencia del vicepresidente electo a la cancillería de Petro

Minuto30.com .- El proceso de empalme presidencial en Colombia sube de temperatura. El vicepresidente electo y coordinador general del empalme, José Manuel Restrepo Abondano, lanzó una contundente advertencia al gobierno saliente respecto a los movimientos burocráticos de último minuto en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A través de sus canales oficiales, Restrepo confirmó que le ha solicitado formalmente a la Cancillería suspender de manera inmediata todos los nombramientos en provisionalidad correspondientes a la carrera diplomática y consular.

Como coordinador del proceso de empalme le he solicitado a la @CancilleriaCol suspender los nombramientos en provisionalidad en las carreras diplomáticas y consular. Esto, también, bajo la instrucción del Presidente @ABDELAESPRIELLA. Los últimos días del gobierno saliente no… pic.twitter.com/S9t44b3R7w — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 27, 2026

Instrucción directa del presidente electo

Esta directriz no es una solicitud aislada, sino una orden emanada desde lo más alto del nuevo mandato. Según detalló el vicepresidente electo, la exigencia se realiza bajo la instrucción directa del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, con el objetivo de proteger la institucionalidad en las semanas previas a la posesión del 7 de agosto.

El mensaje de Restrepo fue tajante frente a las prácticas del gobierno que entrega el poder; cuestionó la aparente celeridad con la que se están asignando puestos en embajadas y consulados en la recta final de la actual administración.

Restrepo reiteró que el equipo de empalme vigilará con lupa cada movimiento administrativo y presupuestal.

«Los últimos días del gobierno saliente no pueden ser una carrera contrarreloj para repartirse cargos. Como vicepresidente electo ejerceré todas mis competencias para garantizarles a los colombianos un proceso transparente», sentenció Restrepo Abondano.

La solicitud pone sobre la mesa el tenso ambiente que se vive en los corredores diplomáticos y marca la postura estricta que asumirá la administración De la Espriella frente al manejo de las relaciones exteriores.

Comunicado