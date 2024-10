No es su internet: WhatsApp está presentando fallas a nivel global

Resumen: Miles de usuarios en todo el mundo reportan problemas para enviar audios en WhatsApp. La falla, que no afecta a todos los usuarios por igual, se manifiesta de diferentes maneras: algunos no pueden enviar audios en absoluto, mientras que otros experimentan lentitud en el proceso. Hasta el momento, WhatsApp no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la incidencia. Sin embargo, las redes sociales, especialmente X, se han convertido en un hervidero de quejas y frustración por parte de los usuarios afectados.