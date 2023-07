«No, es que no cargues toda esa plata encima»: Se revela una conversación entre Nicolás Petro y Day Vásquez

in

El día de hoy 29 de julio del 2023 , la Fiscalía General de la Nación, dio a conocer la captura del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro y su ex esposa Day.

A raíz de esta captura han salido más detalles a la luz, como un chat entre los dos capturados donde el 17 de junio de 2022, a dos días de la segunda vuelta que le dio la victoria a Gustavo Petro, ellos hablan de «Tenemos que sacar el dinero de aquí urgentemente».

Según ‘Semana’ los chat decían:

Day le preguntó «¿Y para dónde?», a lo que respondió: «No sé. Pero tenemos que hacerlo». Ella le insistía: «Dile a Germán. O a tu primo», y él replicaba: «No tienen en dónde», y le pedía meter eso en la maleta». «Mételo tú. Eso pesa. Yo no puedo», le indicaba ella. «En una maleta, y dile a tu papá que traiga el carro urgentemente», dijo él.

Además el medio aclara que esos mensajes fueron enviados entre entre 2021 y 2023.

Nicolás según ‘Semana’ tenía bastante miedo por el problema que le podría traer el dinero y por esa razón fue insistente con su ex esposa en que era importante cuidarlo «Con razón me dijiste que me quedara cuidando la plata», le dijo ella.

Según la conversación ese mismo día, a las 3:39 p.m., los dos hablaron de que debían llevar 200 millones de pesos desde Bogotá a Barranquilla.

Según lo que hablaron serían familiares y amigos de los dos quienes ayudaron recibiendo el dinero, entre ellos un primo de Nicolás.

«50 Camilo, 50 Raisa, 50 Germán, 50 Melissa», le dijo Nicolás. «Mi primo me dice que él ha pasado hasta 100», replicó Day.

En los chat también se puede leer donde Nicolás le dice a Day que ese dinero solo puede ser utilizado en comprar una casa.

Day en medio de la conversación le contó a Nicolás ella pérdida de 1,5 millones de pesos de su vivienda, por lo que él, según ‘Semana’, manifestó su preocupación por más dinero que tenían, a lo que ella respondió que lo tenía guardado «en otra parte» y que lo mejor era comprar casa rápido «para ir saliendo de eso».

«Es que no puedo andar con las cosas encima todo el tiempo», le dijo Day Vásquez. «No, es que no cargues toda esa plata encima», respondió Nicolás Petro, y le dijo que debía esconderla: «Y quién sabe si nos han sacado de la maleta».

«Cómo van a sacar si está la caja fuerte. Lo que sí estoy pensando es que la caja fuerte anterior se dañó de un momento a otro», finamente contestó la ex esposa.

